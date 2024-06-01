「光合作用氧氣來源？」國小教甄答案爆爭議　教育局：近半考生答對

▲北市國小教師聯合甄選日前初試，卻傳出一題目遭質疑答案出錯。（圖／北市教育局提供，人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

台北市113學年度公立國小教師聯合甄選初試日前落幕，遭外界質疑自然科學試題答案有誤，考生申請釋義維持原答案，遭工會批評太離譜。台北市教育局指出，該題共103人應試，51人正確、52人錯誤，其中5人提出試題疑義，經循程序移請試題命題教授重為評估，該題仍維持原答案。

北市公立國小教師聯合甄選初試日前落幕，昨天開放正取者報名複試。但代理教師工會認為自然科學試題第41題答案有誤，考生申請釋義，北市教育局仍堅持原答案計分，遭工會批評教育局太離譜，「用錯誤的答案甄選正式教師」。

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爭議題目第41題，題目為植物行光合作用釋放出氧，氧來自何者？選項為：A二氧化碳、B水、C葡萄糖、D空氣中的氧。教育局5月25日公告答案是「A二氧化碳」，遭到工會批評離譜。更有網友表示，「一定是H2O怎麼可能是CO2啦」。

▲北市國小教師聯合甄選「自然科答案」。（圖／取自教育局官網）

對於外界批評，北市教育局指出，該題目總應試人數計103人（含雙語自然），51人答案正確、52人錯誤，其中5人提出試題疑義，佔全體應考人4.8%。而根據簡章規範，應考人可以電子郵件方式提出試題疑義申請。教育局也已經依循程序移請試題命題教授重為評估，經教授秉其學術專業綜覽所提申請釋疑資料，針對該題部分維持原答案。

教育局表示，台北市國小教甄，根據簡章規定，各類科初試錄取名額，為公告甄選正式錄取人數1人則取五倍數，2至10人取三倍數，11人以上則取二倍數錄取。備取人數則由委員會依初試整體應試情形決議。