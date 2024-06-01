獨／不是玩笑！「無上限創業金」助正妹開發品牌　主委曝超派背景

▲鼓山區千光宮不推「發財金」，而是無上限的創業基金 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

電影「西虹市首富」台灣版！高雄市鼓山區千光宮現在推出「創業基金」，不過令人驚訝的是，這筆基金竟然是無上限，主委陳帝生是國內百大經理人之一，他說只要送來的企劃書可以，就能給予這筆創業基金，而且賺到的錢只要回饋廟宇，他自己一塊錢都不要！

不少人會到廟宇裡頭乞求發財金，但是千光宮卻不僅限於小小的發財金，而是要給「創業基金」，主委陳帝生表示：「我們希望在南部的青年們，缺乏具有知名度的資源，我自己是北漂回來的孩子，在台北創業成功，我希望能夠把在北部以及中央打拼成功的經驗帶進南部，藉由千光宮這個平台提供青年們，不管在創意的發想，只要你把所有的想法送來千光宮的創意傳承中心、加速器中心，我們會審慎評估這些案子，金額會無上限，只要案子是可行的，我會帶入企業家的資源協助你完成」。





▲鼓山區千光宮主委長陳帝生，在國內金融企業界是名人 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲鼓山區千光宮給創業基金，只要創業計劃通過審核，就能協助創業。（圖／記者吳奕靖攝）

陳帝生真有這麼大的能力嗎？其實透過網路搜尋陳帝生，就可以知道他在國內金融企業界的雄厚背景，甚至還被譽為國內百大經理人之一，他說：「我在台北有20多年金融的經驗，專門幫企業輔導上市櫃、引資籌資以及我自己也成功轉型成為一個專家，自己也有上市櫃公司，我可以把豐富25多年的經驗、資源傳達給每個青年」。

千光宮從去年成立加速器中心，就是在幫助青年完成夢想，目前有一名曾經在電影圈工作的化妝師沈采融，就是他們的輔導個案，沈采融過去參與電影《大釣哥》，以及對岸的由陳柏霖主演的《假如王子睡著了》的彩妝工作，不過前幾年回來之後，就一直想要創立自己的彩妝品牌，經過千光宮一年的培訓，不但以「千宮光」為主體，作廟宇品牌行銷的碩士論文，也因此從「彩妝」斜槓到了「企業管理」，今年6月拿到碩士學位，距離開創自己品牌的目標又更進一步了。

▲鼓山區千光宮即將投資的創業人沈采融，之前是電影的彩妝師 。（圖／記者吳奕靖攝）

沈采融說：「在這裡真的學到很多東西，同時跟陳主委學習商業模式，透過他的財經背景，教導我們商業經營模式或是企業怎麼運作以及人脈的建立」，而沈采融現在滿心期待，因為經過一年的學習，接下來陳帝生主委已經答應將會挹注資金，同時找來大型企業協助成立自己彩妝品牌。