《曙光》開鏡發爐！方季惟扮刑大隊長　搭霹靂「雙雄」打詐　　

記者唐詠絮／彰化報導

由資深藝人周嘉麗號召多名演藝同仁組成公益團體「曉水珠心靈之旅」，將開拍反詐騙電影「龧光」，今(31日)在彰化縣警局前舉行開鏡儀式，由藝人方季惟、高山峰、王燦、王中平、高欣欣及許仁杰等人共同演出，「軍中情人」方季惟特地穿上刑警背心亮相，飾演彰化刑大隊長，彰化縣警局長陳明君也將客串演出，備受外界期待。

▲反詐公益影片《曙光》在彰化縣警局前開鏡，發爐了。（圖／記者唐詠絮攝）

▲反詐公益影片《曙光》在彰化縣警局前開鏡。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

開鏡儀式在彰化縣警局大門口舉行，縣警局刑警大隊副大隊長張安進、彰化縣保護少年婦幼協進會前理事長高娟娟，以及方季惟、王燦、高山峰、周嘉麗、王中平、高欣欣等男女演員，上香祈求拍攝順利。

故事發想人周嘉麗指出，曉水珠心靈之旅團隊，已拍了3部有關酒駕，反毒，反覇凌，反暴力、盡孝和更生人重返社的困境等等公益電影，有網友認為，已拍了這麽多部宣導電影，可否把當今社會最嚴重的反詐騙也拍成電影，做宣導，因此才有了這次要拍的名為「龧光」電影。

周嘉麗指出，「龧光」公益電影，整部片長約90分鐘。內容在講述目前台灣詐騙集團有報案的已經騙了好幾百億，連高知識分子，教授，企業家都受騙。監獄裡面關的大部分都是毒品，詐騙，車手，酒駕，而且吸毒的年齡層已經來到12歲了。其次隔代教養，孩子留給父母照顧，疏於教導，學校不敢教，孩子走偏了，防制「毒品」及打擊「詐欺」更是重要一環。

今天上午9點30分在縣警局前開鏡，方季惟說，在劇中扮演3線2，很嚴肅且功績卓著的長官，帶領飾演刑警幹部的王燦、高山峰打擊詐騙、毒品等犯罪。高山峰說，他的演出與往常搞笑不同，個性較嚴謹，王燦則笑著說，他演的是暴衝的角色，兩人就是霹靂「雙雄」組合。王中平則是飾演方季惟同學、高欣欣是名老師，以反詐騙，反毒，及隔代教養串成這一部電影，劇組將在縣警局開拍7天，彰化縣警局長陳明君也將客串演出。