　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

《曙光》開鏡發爐！方季惟扮刑大隊長　搭霹靂「雙雄」打詐　　

記者唐詠絮／彰化報導

由資深藝人周嘉麗號召多名演藝同仁組成公益團體「曉水珠心靈之旅」，將開拍反詐騙電影「龧光」，今(31日)在彰化縣警局前舉行開鏡儀式，由藝人方季惟、高山峰、王燦、王中平、高欣欣及許仁杰等人共同演出，「軍中情人」方季惟特地穿上刑警背心亮相，飾演彰化刑大隊長，彰化縣警局長陳明君也將客串演出，備受外界期待。

▲反詐公益影片《曙光》在彰化縣警局前開鏡。（圖／記者唐詠絮攝）

▲反詐公益影片《曙光》在彰化縣警局前開鏡，發爐了。（圖／記者唐詠絮攝）

▲反詐公益影片《曙光》在彰化縣警局前開鏡。（圖／記者唐詠絮攝）

▲反詐公益影片《曙光》在彰化縣警局前開鏡。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

開鏡儀式在彰化縣警局大門口舉行，縣警局刑警大隊副大隊長張安進、彰化縣保護少年婦幼協進會前理事長高娟娟，以及方季惟、王燦、高山峰、周嘉麗、王中平、高欣欣等男女演員，上香祈求拍攝順利。

故事發想人周嘉麗指出，曉水珠心靈之旅團隊，已拍了3部有關酒駕，反毒，反覇凌，反暴力、盡孝和更生人重返社的困境等等公益電影，有網友認為，已拍了這麽多部宣導電影，可否把當今社會最嚴重的反詐騙也拍成電影，做宣導，因此才有了這次要拍的名為「龧光」電影。

▲反詐公益影片《曙光》在彰化縣警局前開鏡。（圖／記者唐詠絮攝）

周嘉麗指出，「龧光」公益電影，整部片長約90分鐘。內容在講述目前台灣詐騙集團有報案的已經騙了好幾百億，連高知識分子，教授，企業家都受騙。監獄裡面關的大部分都是毒品，詐騙，車手，酒駕，而且吸毒的年齡層已經來到12歲了。其次隔代教養，孩子留給父母照顧，疏於教導，學校不敢教，孩子走偏了，防制「毒品」及打擊「詐欺」更是重要一環。

▲反詐公益影片《曙光》在彰化縣警局前開鏡。（圖／記者唐詠絮攝）

今天上午9點30分在縣警局前開鏡，方季惟說，在劇中扮演3線2，很嚴肅且功績卓著的長官，帶領飾演刑警幹部的王燦、高山峰打擊詐騙、毒品等犯罪。高山峰說，他的演出與往常搞笑不同，個性較嚴謹，王燦則笑著說，他演的是暴衝的角色，兩人就是霹靂「雙雄」組合。王中平則是飾演方季惟同學、高欣欣是名老師，以反詐騙，反毒，及隔代教養串成這一部電影，劇組將在縣警局開拍7天，彰化縣警局長陳明君也將客串演出。

▲反詐公益影片《曙光》在彰化縣警局前開鏡。（圖／記者唐詠絮攝）

▲反詐公益影片《曙光》在彰化縣警局前開鏡。（圖／記者唐詠絮攝）

ET快訊
獨／直播間被抄！　23歲美腿妹受驚趴地
考試委員提名人選出爐！5男4女　國民黨2人、民眾黨推薦鄧家基
空姐直腸塞入「1公斤黃金」！　一落地就被捕
張學友演唱會突宣布釋票　小巨蛋百人場外搶排隊
西門町「天天利、365小吃」老鼠亂竄！　衛生局揪7缺失
獨／民視說不用賠　丁柔安氣不過！代夫上陣
NBA球星哥車禍死亡！　享年33歲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

韓國男醉鬧小港機場！飆髒話+比中指遭警壓地　全場拍手叫好

男開車賞夜景「大燈刺眼被攔查」　女躲後座身分曝...竟是失聯移工

10高層侵權！大立光要求不公開審理　德商律師：盜版幾次是秘密？

開髮廊當後宮！2正妹設計師被硬上　聯手揪出淫老闆讓他被收押

寶林茶室釀4死！法醫確認2人遭邦克列酸奪命　解謎關鍵曝光

桃園觀音工廠染劑起火「1樓狂竄火舌」　30分鐘撲滅原因待查

獨／貨櫃包商被控血汗公司！司機過勞吐血竟沒假　19人組自救會

獨／精品直播間竟是毒窟！警攻堅赫見家庭號K盤　美腿受驚妹趴地

17歲正妹百貨遭偷拍！噁男還「看手機回味」　報警發現20段影片

《曙光》開鏡發爐！方季惟扮刑大隊長　搭霹靂「雙雄」打詐　　

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

小王子來了！女CEO懷第三胎　兩女兒摸肚甜喊：弟弟我愛你＞＜

Jasper「講法文拋媚眼」被陳小春虧　最愛弟弟：媽媽會說我壞話XD

陳沂練好《戀愛達人》：等祥祥♥　SWAG首戰..前蛙兵拿棒打屁股

準爸媽餵性別揭曉蛋糕　阿金一口吞連渣也看嘸

統一獅「萊恩」挑戰連續16翻　網見流暢後手翻：最強吉祥物

韓國男醉鬧小港機場！飆髒話+比中指遭警壓地　全場拍手叫好

男開車賞夜景「大燈刺眼被攔查」　女躲後座身分曝...竟是失聯移工

10高層侵權！大立光要求不公開審理　德商律師：盜版幾次是秘密？

開髮廊當後宮！2正妹設計師被硬上　聯手揪出淫老闆讓他被收押

寶林茶室釀4死！法醫確認2人遭邦克列酸奪命　解謎關鍵曝光

桃園觀音工廠染劑起火「1樓狂竄火舌」　30分鐘撲滅原因待查

獨／貨櫃包商被控血汗公司！司機過勞吐血竟沒假　19人組自救會

獨／精品直播間竟是毒窟！警攻堅赫見家庭號K盤　美腿受驚妹趴地

17歲正妹百貨遭偷拍！噁男還「看手機回味」　報警發現20段影片

《曙光》開鏡發爐！方季惟扮刑大隊長　搭霹靂「雙雄」打詐　　

人夫想色色斗內「和女優聊天」　驚覺是23歲女兒崩潰

韓國男醉鬧小港機場！飆髒話+比中指遭警壓地　全場拍手叫好

桃園第一高樓房價再寫新高　屋主大賺逾2千萬出場

男開車賞夜景「大燈刺眼被攔查」　女躲後座身分曝...竟是失聯移工

老虎2A李灝宇連5戰敲安手感火燙　鄧愷威、沙子宸先發挨轟

直播10天大冠鷲寶寶Uni突然不動　「體腔內出血」死因可能是殺鼠藥

張學友開唱「門票最後瘋搶」　文化部出手阻黃牛：請警方到場查緝

10高層侵權！大立光要求不公開審理　德商律師：盜版幾次是秘密？

快訊／全票通過！　台啤雲豹高錦瑋奪T1職籃年度新人王

5點半起床「搭90分鐘公車到校」　高中妹不敢搭校車！原因爆心酸

社會熱門新聞

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

三重細肩帶妹罵重機騎士！　BMW撞紅牌嗆互砍

面試遭老闆亮槍「闖紅燈硬上」！判決出爐

消防員見高虹安手寫信：無法苟同

男模店爽玩卻賴帳　25歲女露事業線狂盧

宥勝為脫罪騷擾被害人　法官批無悔悟

即／國防部博愛大樓墜樓！　資通電24歲士兵倒血泊亡

推車女不讓輪椅男　好市多爆電梯戰

快訊／通緝犯旅館開窗逃墜樓亡　警搜出海量毒品

高中生火場勇救翁　鍾東錦幫扛醫療費

淫男「性愛挑戰賽」騙砲6女！　二審再重判

北市警察局長人選挨轟耍：耍人　李西河首發聲

英雄長髮哥今天出院了！錄影喊：我現在還不錯

更多熱門

相關新聞

獨／貨櫃包商被控血汗公司　司機過勞吐血竟沒假

獨／貨櫃包商被控血汗公司　司機過勞吐血竟沒假

萬海海運公司台北港貨櫃裝卸包商「新盈通運公司」爆發勞資糾紛！19名員工怒控，公司竟要求貨櫃裝卸司機24小時待命工作，不僅毫無休假權益，更無視病假需求。更離譜的是，有員工因過勞吐血住院卻還要扣薪！多名員工不堪壓迫，聯手組成自救會，強力抗議。新北勞工局已證實，該案勞工合計19人於5月24日調解未果。

毒販自曝鼠尾草當大麻賣　買家打臉

毒販自曝鼠尾草當大麻賣　買家打臉

北韓怒空飄「糞便氣球」原因曝！脫北者解釋

北韓怒空飄「糞便氣球」原因曝！脫北者解釋

竟又用經濟部長照片詐騙！　媒體人嘆：數發部、法務部該做點什麼吧

竟又用經濟部長照片詐騙！　媒體人嘆：數發部、法務部該做點什麼吧

YouTube前執行長19歲兒「吸毒吸到死」

YouTube前執行長19歲兒「吸毒吸到死」

關鍵字：

詐騙毒品隔代教養周嘉麗方季惟高山峰王燦王中平高欣欣許仁杰曙光影音

讀者迴響

熱門新聞

YTR眾量級Andy爆「刪光家寧照片」

胡瓜求償5200萬元民視有信心免賠

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

「猛鬼大樓」死逾30人　北市府要拆了

母親在台工作　越南男童悶死指縫滲血

獨／前職棒球星逼隊友妻口愛！入監編號「3754」

登機時「空服員打招呼」隱藏用意曝

地基已掏空　南投貨車經過墜百米深谷釀1死

黃仁勳寫Email不超過6行？爆全公司都得遵守

士林夜市正妹「沒穿內衣」掉爆乳　IG身分曝光了

快訊／雨彈來了！12縣市大雨特報　下到晚上

雪碧曬激凸照暗諷陳沂：雷聲大雨點小

男護士助理「性侵8旬失智嬤」　過程全被拍

三重細肩帶妹罵重機騎士！　BMW撞紅牌嗆互砍

更多

最夯影音

更多

【怎麼不用砧板】當你在訓練新員工時：

老師講冷笑話沒人理 解釋完更尷尬：對不起XD

【讓我好好上廁所r～】小孩把廁所門拆了就跑 獨留爸一人面對XD

男國小校門前偷襲警衛　持鐮刀劃頸！2童驚恐狂奔

電動車駕駛不滿遭逼車！　下車理論...遭黑衣男痛毆

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面