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夏季電價「平均漲430」　台電一張圖解釋貴在哪裡

▲▼ 台電、夏季電價、電錶 。（圖／記者劉亮亨攝）

▲台電6月1日起將啟動夏月電價。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者陳瑩欣、趙蔡州／台北報導

台電仿效國際美、日、英等國家，每年6至9月實施夏月電價制度，自1989年實施至今已超過30年，夏月因為冷氣空調用電增加，用電量相較非夏月會多4成，不過全國仍有逾382萬戶因為用電較少完全不受影響，主要影響為每月用電超過1000度的用戶，佔整體用戶比例約2.4%。

台電自1989年推動夏月電價制度已超過30年，每年6月至9月均會循例實施，夏月電價實際上是平均電價的一部分，夏月電價較高，非夏月電價就會降低，並非調漲電價，而是合理反映夏月與非夏月供電成本差異，全年平均電價並未改變。

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▲▼住宅夏月電價每年循例於6月1日實施 全年平均電價不變 並非調漲。（圖／台電提供）

▲用戶電費在夏月平均增加約430元，但其中的314元是出自「用電量」增加，因夏月電價調整而增加部分僅116元。（圖／台電提供）

台電表示，我國2023年每戶平均每月用電量約338度，非夏月每戶平均用電量是301度，然而在夏季6至9月因為氣溫上升，導致用電量增加至413度，讓電費平均增加約430元，其中314元（73%）電費來自「用電量」相較非夏月期間高出4成，實際因為夏月電價調整而增加部分僅116元。

台電進一步說明，夏月電價僅影響每月用電120度以上（一期2個月用電240度）的電費部分，比非夏月高出13%至28%，經統計，全國382萬戶每月平均用電在120度以下，只要夏月維持平時用電情況，就完全不受夏月電價影響，主要影響為每月用電超過1000度用戶，佔整體用戶比例約2.4%。

▼每月用電120度以下的用戶不受夏月電價影響。（圖／台電提供）

▲▼住宅夏月電價每年循例於6月1日實施 全年平均電價不變 並非調漲。（圖／台電提供）

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