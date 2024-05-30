炎亞綸看過來！涉3罪和解獲緩刑　沒做到「這2點」就要入監

▲藝人炎亞綸涉3罪遭判刑7月、緩刑3年，期間付保護管束。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

藝人炎亞綸（本名吳秉孺）案，士林地院今（30）日認定炎犯拍攝少年為性交行為之電子訊號等3罪，2罪應執行7月可易科罰金，其中成年人對少年犯個資法第41條「非公務機關非法利用個人資料罪」判處4月不得易科罰金，均緩刑3年，期間付保護管束。前提是，炎得屢行調解條件、向觀護人報到，否則檢察官可聲請撤銷緩刑。

2017年6月間炎亞綸透過Messenger認識16歲以上未滿18歲的耀樂，同年12月交往。然而，吳卻在天母住家，未違反少年意願與其性行為時，以手機拍攝性交過程。炎明知影像有少年臉部等特徵個人資料，卻在2019年5月傳給某網友觀看；再於2020年2月5日傳給暱稱為「愛心頭像符號」網友。傳完後，也持續擁該段影片。

法官認，炎拍攝性影像，犯修正前兒童及少年性剝削防制條例「拍攝少年性交行為電子訊號罪」，處可易科罰金刑6月；2度傳性影像給網友，則犯意圖散布而持有猥褻影像，及個資法非公務機關非法利用個人資料罪，「一行為觸犯數罪」為想性競合犯，從重論個資法2罪。

▲炎亞綸雖獲緩刑，得遵守其條件。（資料圖／記者黃宥寧攝）

至於，炎首次傳性影像給網友，少年僅17歲以兒少法加重其刑，依個資法非公務機關非法利用個人資料罪，判處4月徒刑，不得易科罰金；第2次傳給網友性影像，則犯個資法非公務機關非法利用個人資料罪，處易科罰金刑2月。

開庭時，少年願意原諒，同意給予附條件緩刑機會。合議庭認為，炎犯拍攝少年為性交行為之電子訊號等3罪，2罪應執行7月可易科罰金，其中成年人對少年犯個資法第41條「非公務機關非法利用個人資料罪」判處4月不得易科罰金，均緩刑3年，期間付保護管束。

至於同案被告馬來西亞籍音樂人陳男，因2018年9月間從推特下載性影像，無故持有少年性影像，且明知有少年臉部特徵，2020年9月以通訊軟體Whats App傳性影像給炎看，非法利用少年個資；陳男雖向被害人表示歉意，後又翻供否認犯行，依個資法非公務機關非法利用個人資料罪，判處4月，可易科罰金。全案仍可上訴。

緩刑並非可以逍遙在外，前提是炎亞綸必須得依約給付賠償給被害人，而保護管束等同「監督、輔導」，應於指定日期前往指定處所報到，若未遵守，執行科檢察官可向法院聲請撤銷保護管束或緩刑宣告，並依法發監或諭令執行刑罰，屆時炎亞綸就得入監4月。