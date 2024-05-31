宥勝多次騷擾遭重判！喊話被害女「我想脫罪」　法官：無悔悟之心

▲宥勝被判刑8個月。（圖／劉耿豪攝）

文／CTWANT

藝人宥勝涉嫌襲胸、強吻女員工，被依強制猥褻罪起訴，台北地院一審宣判8個月有期徒刑。日前曝光的判決書指出，宥勝為了脫罪多次騷擾被害人，要求受害者向法官供稱應判自己無罪，遭法官狠批「無悔悟之心」。

判決書顯示，宥勝於開庭前的今年2月間，透過共同友人以LINE聯繫被害人：「在看到XX的文章後，我才震驚發現原來妳當天的心情是如此驚恐，我真的感到非常愧疚自責，所以在第一時間，即使律師勸我矢口否認，我都違反他們的意思，寫出了道歉文。」

宥勝續指，如果受害者同意，「我們可以進行一場視訊對話，我開鏡頭就可以，妳想邀請誰也都可以」，希望對方用自己的視角，「來感覺我對於每一個問題的回覆，以及在妳收到這些真實訊息後，對整件事的發展希望用什麼方式來結束……」，並在最後署名「內心充滿歉意的宥勝」。

▲對於遭判8個月，宥勝表示「一切尊重司法程序」。（圖／劉耿豪攝）

宥勝在對方無意接觸後，隔月6日再透過友人LINE致歉，表示明白受害者不願再跟他接觸與有瓜葛，卻指自己請教律師「該如何盡快結束而不再打擾女方」後，被建議「要向妳解釋一下，直接告知我們律師在法庭上會提出的問題，讓妳有心理準備，不用面臨無謂的壓力」，並附上其律師提供的問答建議，「如果妳願意參考，並朝這個方向與法官溝通，那彼此的回答就不會違反我們曾經說過的話，也不會再有空間被有心人亂做文章，導致官司可能必須持續延長」。

宥勝坦承，「這樣的協調會讓妳感覺我想脫罪，或希望獲判無罪，這是事實，我並不會否認」，如果他被判刑或留下犯罪紀錄，對他與家人的打擊會很大，「雖然這或許是我應得的，但在真實世界裡，我從來沒有勉強或強暴過任何女孩，所以如果我真的因為這個罪名而被判刑，那我也一定會再次上訴，因為我必須對我自己負責，否則我不會原諒自己」，接著再提供另份其律師的建議。

「3／26開庭前，我們可以向法院提供一份和解書」，宥勝表示，和解書是要讓法官提前知道開庭當天雙方不想針鋒相對，「和解書是制式版本(所以有講到錢)，並且因簡短而有很多法律用語，所以如果有哪裡不懂或是想要修改都可以。雖然和解書只是法官參考的眾多資料之一，但這會有助於開庭氣氛與加速審判，在此提供給妳參考」。

最後，宥勝續傳「交互詰問擬問暨『擬答』電子檔案」、「建議法官判無罪之和解書電子檔案」，並因前述騷擾行為、要求串證，並再次對被害人造成心理壓力及傷害，法官認定宥勝無悔悟之心，無法給予輕判。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

延伸閱讀

▸ 男友稱讚漂亮…她反問「一句話」 竟吵架鬧分手

▸ 娶差10歲老婆！嫩妻天天嗆「老猴吃嫩草」出手揍人：出去給車撞 尪傻了

▸ 最強高中生！錄取231所大學「獎學金4.8億」創新紀錄