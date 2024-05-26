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研究：喝下「感染禽流感」生乳　老鼠器官驗出大量病毒

▲內蒙古乳牛養殖戶。（圖／CFP）

▲美國今年3月首度在乳牛身上發現H5N1病毒。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

美國最新研究發現，老鼠喝下「感染禽流感乳牛」分泌的生乳之後，體內多個器官驗出大量病毒。此實驗結果顯示，若飲用染疫且未殺菌的生乳，可能帶來風險。這篇論文24日被發表在《新英格蘭醫學雜誌》

來自威斯康辛大學麥迪遜分校、德州農工大學的研究人員指出，隨著禽流感疫情持續，人們越來越擔心H5N1病毒進入人類食物鏈。因此，他們為了評估H5N1病毒檢測結果呈陽性的牛乳，對於人類與其他動物造成的風險，進行了這次實驗。

研究團隊觀察到，5隻老鼠被餵食「染疫乳牛」分泌的生乳之後，都出現嗜睡等染疫症狀，牠們4天後被安樂死以進行器官研究，結果多個器官驗出H5N1病毒，其中鼻腔、氣管、肺部含量較高，其他器官含量中等或較低。

研究團隊指出，帶有高致病性禽流感H5N1病毒的生乳，若未經處理將帶來風險，但在該實驗室滅菌條件下，病毒含量大幅降低。

禽流感病毒H5N1最早出現於1996年，但自2020年以來，鳥類病例呈指數級成長，當年就導致數千萬隻家禽死亡或遭撲殺，如今哺乳動物感染情況也在增加，美國今年3月首度在乳牛身上發現禽流感病毒，截至5月已經確認2起人類接觸乳牛而染疫的病例，全美9州也有52個牛群出現禽流感疫情。

儘管目前未發現H5N1「人傳人」的情況與證據，但世界衛生組織（WHO）對此表達擔憂。疾管署也建議，儘管目前國內無出現此疫情，仍呼籲民眾切勿飲用未經殺菌處理的生乳。

 
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