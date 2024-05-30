女子閃婚5年才知「醫生老公」是無業遊民　靠母親積蓄生活

▲小帥的假工作證。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇無錫一法院近日公布一起離婚案件的審理結果。小美與自稱是「醫院副主任醫師」的小帥（化名）結婚5年後，竟發現對方多年來，都用網購的假工作證欺騙自己。經法院審理，身為無業遊民的小帥，都是靠著母親的積蓄在補貼生活。

據《揚子晚報》報導，5月28日，江蘇無錫市中級人民法院指出，小美與小帥相識於網絡，兩人均有離婚經歷，小帥稱自己是一名醫生，收入穩定，且對小美溫柔體貼，很快兩人墜入愛河，戀愛三個月就步入婚姻的殿堂。婚後沒多久，小美就生育了女兒小花。

小美表示，因「工作」原因，小帥常早出晚歸，讓她疑惑的是，小帥的收入並不低，但其名下既沒車也沒房，每次向他要錢還支支吾吾，兩人因此多次發生爭吵，甚至在爭吵中發生肢體衝突，她被男方打了，於是選擇報警。

▲小帥在法庭上自稱畢業於名校。（圖／翻攝自微博）

兩個人的婚姻來到了第五年，漸漸心灰意冷的小美，決定向法院要求離婚，同時提出女兒小花由自己撫養，小帥每個月支付撫養費2000元（人民幣，下同）。對此，小帥表示不同意，說女兒在自己身邊長大，感情深厚，不想因為離婚失去女兒的監護權。

在庭審中，小帥稱自己是名校畢業，在一家三甲醫院工作，具有較高的學歷，有能力輔導女兒功課，還出示了醫院的工作證，但同時又表示自己收入不高，還需負擔與前妻所生兒子的相關費用，以及贍養自己的母親，所以能拿回家的錢不多。



經查，小帥所述的單位均沒有該員工。庭審後，法庭再次要求小帥將職業情況如實陳述，小帥承認沒有工作，工作證是網上購買的，在庭審中出示偽造的工作證，並進行了虛假陳述，目的是爭奪女兒的撫養權，現在的生活來源靠母親補貼。

報導指出，法院判決小美和小帥離婚，小花由小美撫養，小帥對小花有探望權，每月支付扶養費。基於小帥在庭審中虛假陳述，法院對小帥處以罰款。