國際自由車環台賽3／13南投競輪　南投3虎籲鄉親幫打氣

▲國際自由車環台賽起跑，南投3虎將13日領頭決戰南投。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024國際自由車環台公路大賽將於3月10日至14日舉行，有來自38國、24支隊伍，共計205位菁英選手來台競輪，更有多達6支二級職業車隊出賽，堪稱近10年來的最佳參賽陣容；今年出賽選手將決戰最經典的五站競賽路線，精彩可期。

賽前記者會8日下午在台北市政府市政大樓1樓中庭舉行，教育部體育署副署長洪志昌到場授旗，預祝「中華5虎」盧紹軒、杜志濠、吳之皓、張誌盛和李冠賢旗開得勝，參賽選手也都能盡情競輪、感受台灣經典5站的美；南投縣教育處副處長吳美玲也出席，除介紹南投站特色，並親自代表縣長許淑華向南投出身的盧紹軒、李冠賢、吳之皓等「南投3虎將」獻上祝福。

2024國際自由車環台公路大賽為亞洲巡迴賽的重點賽事，於國際自由車總會（UCI）登錄為2.1級頂尖賽事，為台灣唯一國際公路賽；此次總體距離為666.64公里，路線由北向南移，首站將於10日在台北市政府前鳴槍出發，依照臺北市站、桃園市站、浪漫台三線站、南投縣站及高雄市站等5站順序陸續展開，南投縣站以山線路段為主：自縣政府出發、行經南投、名間、集集、水里、魚池、埔里、國姓和草屯等8大鄉鎮市，沿途包括集集鎮著名的綠色隧道、明潭水庫、水里蛇窯、埔里酒廠、臺灣藝術大道、國立臺灣工藝研究發展中心等在地景點，終點設在繞行日月潭1圈後的向山遊客中心，共計167.15公里，也是本屆環台賽單站距離最長的一站。

中華民國自由車協會秘書長李開志表示，今年賽事設置總成績冠軍（黃衫）、登山王（圓點衫）、衝刺王（綠衫）、亞洲總成績冠軍（藍衫），以及團體總冠軍等5個冠軍獎項；，參賽陣容也相當堅強：中華隊由第7次出賽環台賽、南投在地選手盧紹軒擔任隊長，帶領旅外加盟一級職業車隊的杜志濠、團隊戰術經驗豐富的吳之皓，以及中華隊新生代好手張誌盛和李冠賢組隊出賽爭取總冠軍黃衫，另2位台灣旅外職業選手馮俊凱及王胤之也將以職業隊身份現身國際自由車環台賽。

南投市土生土長的盧紹軒表示，「因為南投縣站是一大圈的規劃，很有挑戰性，水社壩那一段很像在國外，騎起來很涼爽、舒服。」「台東戰神」吳之皓說自己是在草屯出生、長大，定居台東後，至今仍常回草屯，所以南投縣站的草屯、魚池、日月潭都是以前經常練車的地方，非常熟悉；第一次入選中華代表隊參賽的李冠賢，從小在魚池五登村由阿嬤帶大，每年學校放暑假也常騎學生車繞行日月潭區，也最期待是臺北市和南投縣站，南投站最後到玄奘寺的爬坡是環台賽最關鍵的路段，「希望可以在途中跟著集團，看到阿公、阿嬤和車友們一起在家門口為我們加油！」3位「南投之光」同聲邀請南投鄉親當天在沿途為他們及國際菁英們加油，展現南投人的熱情。

賽事期間將在年代新聞Youtube頻道進行環台賽現場直播，並在Eurosport歐洲體育台進行精華轉播，相關活動資訊可上2024環台賽官方網站（www.tourdetaiwan.org.tw）查詢。