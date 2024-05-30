　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義藝術節6／22登場　串聯阿里山林鐵多元呈現

▲▼ 2024嘉義藝術節6/22起啟航！黃敏惠市長邀大小朋友把握週末巡禮林鐵沿線欣賞獨嘉演出 。（圖／嘉義市政府提供）

▲2024嘉義藝術節6/22起啟航！黃敏惠市長邀大小朋友把握週末巡禮林鐵沿線欣賞獨嘉演出 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

深受大小朋友喜愛與關注的藝術盛事「2024嘉義藝術節」， 6月22日起連續二個週末假期將圍繞著阿里山林業鐵路周邊進行展演，構建出今年藝術節軸線園區。今(30)日，市府文化局特別舉行記者會，由嘉義在地特色的崇文國小舞蹈班與首次於嘉義市演出的「天馬戲創作劇團」搶鮮帶來將於嘉義藝術節帶來的演出，為活動暖身，嘉義市長黃敏惠也特別出席活動邀請大家同來，感受嘉「藝」之都的魅力！

市長黃敏惠表示，嘉義市是阿里山森林鐵路起點，林鐵串起了嘉義的人文歷史、鐵路更見證了嘉義市小城市的能量。很高興今年深受大小朋友、親子喜愛的嘉義藝術節舉辦期間適逢嘉義市升格42 年及阿里山林業鐵路7月1日全線通車，在這兩大「嘉事」的加乘下，今年的嘉義藝術節主題訂為「火車快飛 讓夢想起飛」，並於6月22日至6月30日連續二個週末假期圍繞著「嘉義市政府文化局廣場園區」、「嘉義製材所」、「阿里山森林鐵路車庫園區」、「嘉義市立博物館前Ｔ字路口」同步舉行。歡迎大家拋開3C、全心感受藝術帶來的喜悅，來嘉欣賞由17組優秀演出團隊，42場節目，50攤市集及8場工作坊所構成，帶給大家觸覺、視覺、聽覺及味覺等多感官的藝術饗宴。

▲▼ 2024嘉義藝術節6/22起啟航！黃敏惠市長邀大小朋友把握週末巡禮林鐵沿線欣賞獨嘉演出 。（圖／嘉義市政府提供）

文化局局長盧怡君表示，今年的藝術節，有許多首次來嘉的表演，不僅有冒險逗趣的雜耍特技，更融入了環保與教育意涵。第一週由「天馬戲創作劇團」帶來的《蟲蟲探險家》率先登場，將環保議題置入劇情中；還有台灣唯一以阿卡貝拉（無伴奏人聲）來演戲的「Ａ劇團」，在本次藝術節推出原創的中文「阿卡的兒歌大冒險～環島篇」音樂劇首演，感受純人聲和聲的美妙力量；第二週有最受親子關注的「阿甯咕劇團」，阿甯咕是台灣原創IP(智慧財產權)，從動畫、繪本、舞台劇、音樂劇衍生出的親子互動跳跳操，這次藝術節讓大朋友和小朋友一同感受阿甯咕的魅力；此外，還有「米特動物樂園」《薩克歷險記》，該劇是首次來嘉義市演出，由四種動物結合薩克斯風演奏生動逗趣的互動式劇場演出。這四天呈現多元風格的節目不間斷演出，希望帶給市民朋友豐富精彩的假日體驗。

▲▼ 2024嘉義藝術節6/22起啟航！黃敏惠市長邀大小朋友把握週末巡禮林鐵沿線欣賞獨嘉演出 。（圖／嘉義市政府提供）

本次活動協辦單位阿里山林業鐵路及文化資產管理處長黃妙修今日也應邀出席，並提到感謝市府的用心規畫，以「火車快飛 夢想起飛」為主題，在7月1日阿里山林業鐵路全線通車前夕以豐富多元藝術演出，串連阿里山林鐵周邊吸引更多人感受林鐵之美。為慶祝林鐵通車，7月1、2日也將在文化局前廳展出由日本NHK拍攝的8K林鐵紀錄影片，希望大家把握嘉義藝術節與通車盛事，來嘉欣賞林鐵與藝術激盪出的火花。

▲▼ 2024嘉義藝術節6/22起啟航！黃敏惠市長邀大小朋友把握週末巡禮林鐵沿線欣賞獨嘉演出 。（圖／嘉義市政府提供）

文化局表示，為使知識全齡共享、提升市民閱讀風氣，嘉義市公共圖書館首度推出-嘉義市圖書館閱讀種子行動書車，配合6月29、30日於阿里山森林鐵路車庫園區進行2日快閃活動，讓參與藝術節的市民朋友現場搶先體驗本市第一台「行動圖書館」。除了可好好享受戶外沉浸式閱讀，還有限定活動打卡換好禮。歡迎嘉義市民全家親子一同前來體驗，2024嘉義藝術節更多活動精彩內容詳情請參閱：嘉義+1 We Chiayi粉絲團https://www.facebook.com/WECHIAYI 。「閱讀浪行動書車」七月起將於嘉義市各場域提供服務，相關活動消息請參閱嘉義市圖書館Facebook粉絲專頁https://www.facebook.com/chiayilibrary/?locale=zh_TW。

 
ET快訊
存款300萬「要買房or繼續投資？」　一票秒選：怎樣都穩賺
考試院正副長提名周弘憲、許舒翔　獲賴清德青睞原因曝光
快訊／王義川掀監控爭議「遠傳發聲明自清」　三大電信都表態了
黃仁勳作東！　邀請科技大老劉揚偉、林百里、施崇棠晚餐
先救我媽媽！母子發生車禍　陸童趴地苦求消防員
快訊／不是方仰寧！李西河接任台北市警察局長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

嚴禁使用捕獸鋏、山豬吊　台東縣府：違者處7萬5千元罰鍰

強化移工照護技能　台南勞雇安心免費報名

早期有害石綿建材廢棄物　台東縣府力促合法清理

京城銀行添磚加瓦　齊力打造《內海城電波》

嘉義市火葬場三期工程遷葬補償　5／14起3個月內開放申請

嘉義藝術節6／22登場　串聯阿里山林鐵多元呈現

嘉義市「全嘉樂起來勇壯樂團」開始報名　鼓勵樂活人生下半場

「淨零排放永續管理自治條例」　嘉義市議會三讀通過

勞動署補助工作輔具　「中高齡職務再設計」減低職災留住人才

嘉義獨居婦如廁血糖低無力起身　警消破門救援

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

大媽考駕照安全帶扣錯邊！　考官看傻無奈繫上「交杯帶」

橘貓奶音訓晚歸奴才！　無辜臉碎唸網喊快罵我

聽爸訓話被問講了什麼　萌妹：有在聽但不知道

男流利切換泰、韓文腔調　兩國人：很熟悉但沒聽懂

嚴禁使用捕獸鋏、山豬吊　台東縣府：違者處7萬5千元罰鍰

強化移工照護技能　台南勞雇安心免費報名

早期有害石綿建材廢棄物　台東縣府力促合法清理

京城銀行添磚加瓦　齊力打造《內海城電波》

嘉義市火葬場三期工程遷葬補償　5／14起3個月內開放申請

嘉義藝術節6／22登場　串聯阿里山林鐵多元呈現

嘉義市「全嘉樂起來勇壯樂團」開始報名　鼓勵樂活人生下半場

「淨零排放永續管理自治條例」　嘉義市議會三讀通過

勞動署補助工作輔具　「中高齡職務再設計」減低職災留住人才

嘉義獨居婦如廁血糖低無力起身　警消破門救援

台灣120件獲獎產品首登泰國食品展好食品專館 　展現多元魅力

黃仁勳嗨喊「永遠投資台灣」　座上賓集滿AI供應鏈

2男強擄眾神拒還！檢警發動拘搜　「救回」三太子等20多神尊　

黃仁勳曝未來可能有「Taipei-2」　郭智輝：展現對台灣充分信心

英國每月逾2000戶家庭無家可歸！　14.5萬兒童淪住臨時住所

本季締造隊史最多敗　巫師仍決定扶正代理教練

檢調揪8陸企藏台獵人頭！專挖角高科技人才　台男暗助2度被逮

考試院正副長提名周弘憲、許舒翔　獲賴清德青睞原因曝光

威德760萬台幣贊助台灣學生運動員　女壘好手柯妤歡盼成家人驕傲

快訊／王義川掀監控爭議「遠傳發聲明自清」三大電信都表態了

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

地方熱門新聞

「李海魯肉飯」飄香47年傳熄燈　老饕不捨

騎士檢查胎壓「被收10元」竟留1星負評

必比登名店「陳明統爌肉飯」酸菜防腐劑超標3倍

曾之婕曝台南古都美名黯然失色

台東民眾撿到鳳頭蒼鷹幼鳥　疑鳥巢摔落重傷

桃園六月成立都更專案辦公室　改造老城區

台中旅行團遊金門爆食物中毒　15人上吐下瀉

多人闖關送法辦　蘇花早中晚放行公路局籲配合

誤騎鐵馬道連收罰單　余信憲促改善罰單程序　

瑞亭國小潔牙大會師　柯俊生：展現健促影響力

台中市議會總質詢到一半突斷電議員們傻眼　台電曝原因

三和國小挑戰3km路跑　陳紹賓：樂活健康愛家鄉

新北三芝水梯田嘉年華開跑

標下太平島碼頭整修工程啟用　宏華捐4千萬裝海淡機

更多熱門

相關新聞

2021嘉義藝術節主題　133場精彩活動

2021嘉義藝術節主題　133場精彩活動

嘉義市年度藝文盛事之一，「2021嘉義藝術節」因疫情延後辦理，隨著國內疫情趨緩，系列活動將從14日晚間前導序曲開始，18至26日連續二個周末，在嘉義文創園區正式展開。今(8)日在文化局音樂廳前廳舉行啟動記者會，今年主題為「在花開的路上」，象徵以花朵成長，打開嘉義藝術節新扉頁。黃敏惠市長、嘉義藝術節策展人汪兆謙、明華園戲劇總團長陳勝福等貴賓，到場共襄盛舉，氣氛熱鬧。

嘉義市藝術節「優人神鼓」接棒明華園

嘉義市藝術節「優人神鼓」接棒明華園

嘉義藝術節親子日　新馬戲、布偶唱跳同樂

嘉義藝術節親子日　新馬戲、布偶唱跳同樂

關鍵字：

嘉義藝術節

讀者迴響

熱門新聞

陳沂首戰SWAG「伺服器大當機」！

結紮又中疑妻偷吃　她怒「你的種給我1000萬」結果曝

800員工還在上班　科技公司老闆爆燒光277億跑路了

魔獸回來了！加盟TAT臺灣野馬

必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

演藝圈最髒男星！葛斯齊公開惡行

明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

鋒面更猛！　明「全台下3天」雨最大時間曝

陳沂處女秀大玩「火車便當、空X撞擊

媽媽帶幼女赴摩鐵性交易！恩客完事侵犯她女兒

女警偷吃空軍少校！他賣力玩到沒知覺

拚6/30上路！人行道違停等5違規可檢舉　8微罪取消

為IG流量從10樓高跳水！　18歲少年一躍成「遺作」

英勇高中生6度衝火場救人　背出70歲翁後被嗆昏倒地

姚元浩肺部檢查出現病變治療中　

更多

最夯影音

更多

男友要女友跟著唸同樣的話！　她聽「草什麼色」自信回：綠色

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

超狂47歲爸報名國中會考！　花3個月苦讀「給女兒榜樣」

14歲少年跟路人討食果腹　暖警帶他到超商：盡量挑

男嗨坐遊樂設施包突飛走　瞬間垮臉：我沒心情玩...

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面