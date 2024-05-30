嘉義藝術節6／22登場　串聯阿里山林鐵多元呈現

▲2024嘉義藝術節6/22起啟航！黃敏惠市長邀大小朋友把握週末巡禮林鐵沿線欣賞獨嘉演出 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

深受大小朋友喜愛與關注的藝術盛事「2024嘉義藝術節」， 6月22日起連續二個週末假期將圍繞著阿里山林業鐵路周邊進行展演，構建出今年藝術節軸線園區。今(30)日，市府文化局特別舉行記者會，由嘉義在地特色的崇文國小舞蹈班與首次於嘉義市演出的「天馬戲創作劇團」搶鮮帶來將於嘉義藝術節帶來的演出，為活動暖身，嘉義市長黃敏惠也特別出席活動邀請大家同來，感受嘉「藝」之都的魅力！

市長黃敏惠表示，嘉義市是阿里山森林鐵路起點，林鐵串起了嘉義的人文歷史、鐵路更見證了嘉義市小城市的能量。很高興今年深受大小朋友、親子喜愛的嘉義藝術節舉辦期間適逢嘉義市升格42 年及阿里山林業鐵路7月1日全線通車，在這兩大「嘉事」的加乘下，今年的嘉義藝術節主題訂為「火車快飛 讓夢想起飛」，並於6月22日至6月30日連續二個週末假期圍繞著「嘉義市政府文化局廣場園區」、「嘉義製材所」、「阿里山森林鐵路車庫園區」、「嘉義市立博物館前Ｔ字路口」同步舉行。歡迎大家拋開3C、全心感受藝術帶來的喜悅，來嘉欣賞由17組優秀演出團隊，42場節目，50攤市集及8場工作坊所構成，帶給大家觸覺、視覺、聽覺及味覺等多感官的藝術饗宴。

文化局局長盧怡君表示，今年的藝術節，有許多首次來嘉的表演，不僅有冒險逗趣的雜耍特技，更融入了環保與教育意涵。第一週由「天馬戲創作劇團」帶來的《蟲蟲探險家》率先登場，將環保議題置入劇情中；還有台灣唯一以阿卡貝拉（無伴奏人聲）來演戲的「Ａ劇團」，在本次藝術節推出原創的中文「阿卡的兒歌大冒險～環島篇」音樂劇首演，感受純人聲和聲的美妙力量；第二週有最受親子關注的「阿甯咕劇團」，阿甯咕是台灣原創IP(智慧財產權)，從動畫、繪本、舞台劇、音樂劇衍生出的親子互動跳跳操，這次藝術節讓大朋友和小朋友一同感受阿甯咕的魅力；此外，還有「米特動物樂園」《薩克歷險記》，該劇是首次來嘉義市演出，由四種動物結合薩克斯風演奏生動逗趣的互動式劇場演出。這四天呈現多元風格的節目不間斷演出，希望帶給市民朋友豐富精彩的假日體驗。

本次活動協辦單位阿里山林業鐵路及文化資產管理處長黃妙修今日也應邀出席，並提到感謝市府的用心規畫，以「火車快飛 夢想起飛」為主題，在7月1日阿里山林業鐵路全線通車前夕以豐富多元藝術演出，串連阿里山林鐵周邊吸引更多人感受林鐵之美。為慶祝林鐵通車，7月1、2日也將在文化局前廳展出由日本NHK拍攝的8K林鐵紀錄影片，希望大家把握嘉義藝術節與通車盛事，來嘉欣賞林鐵與藝術激盪出的火花。





文化局表示，為使知識全齡共享、提升市民閱讀風氣，嘉義市公共圖書館首度推出-嘉義市圖書館閱讀種子行動書車，配合6月29、30日於阿里山森林鐵路車庫園區進行2日快閃活動，讓參與藝術節的市民朋友現場搶先體驗本市第一台「行動圖書館」。除了可好好享受戶外沉浸式閱讀，還有限定活動打卡換好禮。歡迎嘉義市民全家親子一同前來體驗，2024嘉義藝術節更多活動精彩內容詳情請參閱：嘉義+1 We Chiayi粉絲團https://www.facebook.com/WECHIAYI 。「閱讀浪行動書車」七月起將於嘉義市各場域提供服務，相關活動消息請參閱嘉義市圖書館Facebook粉絲專頁https://www.facebook.com/chiayilibrary/?locale=zh_TW。