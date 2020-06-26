嘉義藝術節親子限定日　新馬戲、魔術、布偶與唱跳大小同樂





▲嘉義藝術節。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2020嘉義藝術節第2天就是親子限定日，在主舞台有「新馬戲、魔術、布偶與唱跳：親子遊樂全天場」節目，是最受小朋友歡迎的表演節目，上午YOYO家族的柳丁哥哥陪大家唱唱跳跳，大熱天曬得臉紅通通也不怕，大家還要一起唱洗手歌；「小青蛙劇團」帶來幽默、詼諧、逗趣又兼具教育性的兒童布偶戲劇-新虎姑婆。

▲嘉義藝術節新馬戲、魔術、布偶與唱跳 。（圖／嘉義市政府提供）

今天的活動現場很特別，是由小朋友帶著爸爸、媽媽來到藝術節現場，小朋友們聚精會神認真觀賞並融入劇情中，很自然地和舞台上的表演者互動，個個小朋友展現出想像力與活力，體驗表演藝術帶來的歡樂，沉浸在藝術文化之中。

下午還有更精采的YOYO家族番茄姐姐；「瑪奇藝文工作坊」精心編制的勇闖火雞城II；擅長以雜耍及物件，融合街頭藝術、新馬戲肢體劇場的「紅鼻子馬戲團」帶來幽默逗趣的三個小丑，以及「瓶子先生魔術劇團」的奶奶的禮物，劇中融入魔術互動，教導小朋友們如何鼓起勇氣、建立自信。



同時在嘉義製材所的動力室前廣場，還有另一個舞台連續2天，將有來自全國各地優秀的街頭表演藝術家，以馬拉松式接力演出，讓我們感受表演多元豐富的藝術魅力。

隨手拍都是美照