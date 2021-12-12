2021嘉義藝術節主題「在花開的路上」　133場精彩活動

▲「在花開的路上」2021嘉義藝術節。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市年度藝文盛事之一，「2021嘉義藝術節」因疫情延後辦理，隨著國內疫情趨緩，系列活動將從14日晚間前導序曲開始，18至26日連續二個周末，在嘉義文創園區正式展開。日前在文化局音樂廳前廳舉行啟動記者會，今年主題為「在花開的路上」，象徵以花朵成長，打開嘉義藝術節新扉頁。黃敏惠市長、嘉義藝術節策展人汪兆謙、明華園戲劇總團長陳勝福等貴賓，到場共襄盛舉，氣氛熱鬧。

黃敏惠表示，疫情嚴重影響各行各業，藝文產業首當其衝，更加需要市府帶頭，灌溉每一朵藝術之花。感謝這次策展人汪兆謙，匯集嘉義市在地藝文團隊，推出專屬於嘉義市的大型藝術節，共有23個表演團隊、84場展演、14場講座、9場工作坊、24場議題劇場及2場展覽，總計133場精彩活動，不僅為後疫情時代注入感動與活力，也讓參與活動的市民朋友「心花朵朵開」，更要提升嘉義市藝文能量「遍地開花結果」。

2021嘉義藝術節策展人、同時是阮劇團團長的汪兆謙提到，文化藝術須由下而上，嘉義藝術節正好能是從民間生長出來的藝術力量，成功整合在地學校、社區及表演團隊等，規劃各式各樣的展演活動，內容包羅萬象，且藝文互動零距離，更結合台灣設計展三大展區之一，可以說是「made in chiayi」。感謝黃敏惠市長及市議會，給予藝術節全新嘗試的機會，同時大力支持此次活動。

文化局表示，今年規劃有多元主題舞台、豐富表演、精彩講座、熱鬧市集等系列活動，演出陣容堅強，如明華園戲劇團總團首演《雲夢山‧金蘭情》、不斷創新的「嘉頌重奏團」、結合現代與傳統的「義興閣掌中劇團」、「不可無料劇場」，及2019年入圍台新藝術獎「看嘸舞蹈劇場」等23個傑出團隊，帶來戲劇、舞蹈、音樂演出，場場精彩。