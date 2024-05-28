蛋價創2年新低　養雞協會籲減產：以免血本無歸

▲近期雞蛋供過於求，蛋價創兩年新低。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價上周再降3元，這已經是4月以來第3度降價，目前產地價降至每斤32.5元、批發價42元，蛋價創2年新低，但產量卻持續攀升，市場消費疲軟，各地蛋商賣壓沉重。因應蛋價持續下探，中華民國養雞協會近期通知蛋農，加速減產調節作業，以免血本無歸，另有協會幹部不滿降價，將召開幹部會議，不排除北上到農業部抗議。

根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會報告顯示，全台各分區生產動態「產量充裕」，蛋商銷售動態卻是「市況稍弱」，提醒蛋農因雞蛋消費表現欠佳，端午節淡季又將至，呼籲各雞場加速雞蛋減產動作，以免血本無歸。

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根據農業部本周最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞約3549萬隻、雞蛋每日生產量約12.1萬箱（每箱約200顆），超過國人每日12萬箱的需求，每日持續生產過剩1000箱。

中華民國養雞協會組長黃榮珍指出，蛋價連續3波降價，產地價只剩32.5元，根本賠錢養雞，因飼料價格不斷調漲，中雞、小雞也一直漲價，還有水電、人事成本增加，都墊高飼養成本。他批評，囤蛋都在財團手中，這些雞蛋大廠刻意掌控通路，製造雞蛋難賣假象，再回過頭要求產地降價，近日將召開幹部會議，不排除北上向農業部抗議。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，雖然上周蛋價一口氣降3元，但買氣持平，強調蛋價漲跌純粹反映市況，他也呼籲蛋農在雞蛋消費淡季適度減產，避免供需失衡再擴大。

農業部長陳駿季日前受訪表示，雞蛋產能已經恢復過往水準，近期因天氣炎熱關係，民眾吃蛋量較低，對於蛋價調降尊重市場機制，農業部不會干預，但未來考慮透過政策引導，輔導農民在老母雞的汰換和換羽，採取更符合動物福利的理念，逐步以汰換雞隻取代換羽模式。