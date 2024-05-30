台中市議會總質詢突斷電「議員超傻眼」　台電曝原因

▲台中市議會今天中午質詢到一半無預警跳電，幸好接近休息時間，未影響議事進行。（圖／市議員陳雅惠提供）



記者游瓊華、許權毅／台中報導

台中市議會今天進行總質詢，市長盧秀燕率一級主管列席備詢，但接近中午休息時間，約莫11點55分左右，突然發生跳電事件，讓議員們傻眼。據悉，當時電梯正在運行，有民眾一度卡在電梯內，但議會備用電源隨即啟動，電梯恢復正常，但消防人員仍到場關心狀況，而現在議會已正常進行。台電表示，經聯繫市議會機電人員了解，為其自有設備開關跳脫造成停電，目前除了冷氣用電之外，已恢復部分供電。

▲台中市議會跳電，市議員辦公室一度無電可用，還傳出有人受困電梯。（圖／記者游瓊華翻攝）



台電指出，台電中午接獲台中市議會有停電訊息，經台電初步確認台電供電線路正常無異狀，且僅有市議會一戶有停電狀況；經聯繫市議會機電人員了解，是議會自有設備開關跳脫造成停電，台電隨即派員前往現場協助。

▲台電也派員到場察看，確認是議會自有設備開關跳脫造成停電。（圖／記者游瓊華翻攝）



目前議會現場電燈部分用電已經恢復，但冷氣迴路還是沒有復電，麥克風、直播等都已正常，下午議會照常進行。民進黨市議員陳雅惠表示，台中市議會近午時分突然斷電，還好市議會有備用電源，才可以讓上午的質詢順利完成。