貼心老闆害他尿尿成咖啡色　竟是「1急症」…醫搖頭：再晚就換肝

▲一名林姓男子臉部泛黃、尿尿變成咖啡色，就醫檢查竟是猛爆性肝炎。（圖／慈濟醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

一名40多歲林姓男子日前被家人發現眼白與皮膚泛黃，因沒有感到不舒服沒有就醫，未料之後發現尿液竟然變成咖啡色，才到住家附近地區醫院檢查，黃疸指數飆破正常值的25倍，趕緊轉診到台中慈濟醫院進一步檢查與治療。病患透露，為了調養身體每天喝中藥茶，慈濟醫院肝膽腸胃科主任廖光福表示，中藥調養必須遵循中醫師指示，過量服用會造成猛爆性肝衰竭，若演變成肝昏迷就需要換肝。

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▲廖光福表示，病患若再拖下去，出現肝昏迷就必須準備換肝。（圖／慈濟醫院提供）



廖光福表示，病患在工廠做大夜班，老闆貼心買何首烏、黃耆、紅棗、枸杞等中藥材，讓員工調養身體，病患就每天煮藥材當茶飲用，沒想到一個月後，林先生眼白與皮膚泛黃，之後又發現尿液變成咖啡色，才到住家附近地區醫院檢查。

▲病患在工廠做大夜班，老闆貼心買何首烏、黃耆、紅棗、枸杞等中藥材，讓員工調養身體。（圖／慈濟醫院提供）



慈濟主治醫師肝膽腸胃科主任廖光福說明，黃疸指數是100毫升血液的膽紅素總量，正常在1.2 mg/dl以內，林先生轉診時黃疸指數接近40，廖光福以臨床經驗判斷已經是猛爆性肝衰竭，急診檢測肝功能GPT指數也超出正常值40 U/L的40倍，廖光福警覺：若出現肝昏迷就必須通報一般外科準備換肝。

廖光福指出，仔細詢問病患生活史判定是中藥吃過量，林先生回想煮中藥茶那段時間，一天平均喝500到1000毫升，確認真的是補過頭了，緊急安排大量點滴加快代謝、補充營養與藥物治療，幸好林先生身體素質不錯加上及早發現，順利降低黃疸指數降到10左右；肝功能GPT指數也從1600多降到300多，顯示肝功能已經逐漸恢復，住院接近兩周，就安排回家調養後續門診追蹤。