高雄婦下載APP遭騙75萬　詐團又索32萬...她配合警逮16歲車手

▲警方逮捕擔任詐團車手的16歲曾姓少年。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名53歲的吳姓婦人在社群媒體上看到投資社團的廣告後，下載了「立恒投資」APP並被誤導進行網路投資。她依照詐騙集團的指示，分7次匯款並1次面交，總計被詐騙75萬，直到該APP的客服聲稱她的帳戶被凍結，並要求她再次匯款，她才驚覺自己被騙，於是向警方求助，並聯手將集團的曾姓車手（16歲）騙出，讓警方順利逮捕。

警方調查，吳姓婦人（53歲）今年3月初到小港派出所報案，先前在臉書加入了一個「立恒投資」APP的投資社團，陸續匯款35萬元後，還曾面交一次40萬元現金給「理財專員」，直到客服稱該APP帳戶遭凍結，要求她再匯款才驚覺被騙，但已經損失75萬元，於是報警求助。

派出所獲報後分局長徐釗斌立即指示成立專案小組全力查緝，後來該詐團成員再次製造假象，聲稱吳婦涉及洗錢防制法需要驗證財力證明，要求吳婦匯款32萬元，警方於是請吳婦配合，約詐團成員28日晚間7時許在小港區平和路一帶「面交」，所長陳宗靖率小組成員於周邊部署埋伏，待雙方面交之際，上前一舉逮捕取款曾姓少年車手（男、16歲）。

曾姓少年供稱，因想賺快錢，才動歪腦筋，看到網路應徵車手，遂成為詐團成員一份子。全案詢後依詐欺罪嫌將其移送臺灣高雄少年及家事法院，並經法院裁定收容。