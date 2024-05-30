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快訊／又有熱帶低壓！2號颱風「馬力斯」最快明生成　路徑出爐

▲▼颱風路徑潛勢預測。（圖／氣象署提供）

▲颱風路徑潛勢預測。（圖／氣象署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今年第1號颱風「艾維尼」持續朝日本方向前進，中央氣象署指出，目前在有一個熱帶性低氣壓，位在海南島東南東方300公里，持續偏北，明晚有機會進入大陸東南沿海，在進入大陸陸地之前，不排除發展為今年第2號颱風「馬力斯」。

氣象署預報員徐仲毅說，未來一周天氣受到鋒面發展與低壓走向影響，周六、周日天氣最不穩定，容易有陣雨或局部性豪雨的出現。颱風「艾維尼」目前在琉球東方海面，持續東北方向移動，最近24小時接近日本，今、明兩天前往日本民眾，要特別注意航班資訊。

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徐仲毅指出，目前在海南島東南東方300公里海面上，今早8時發展出熱帶性低氣壓，位置在海南島東南東方300公里左右，未來持續偏北，明晚有機會進入大陸東南沿海，持續往偏東走，進入在大陸陸地之前，不排除今年第2號颱風，但進入陸地強度會減弱，變成鋒面系統一部分。

▲▼颱風路徑潛勢預測。（圖／氣象署提供）

▲颱風路徑潛勢預測。（圖／氣象署提供）

他表示，今天受到低壓帶造成南方雲系逐漸北上，影響到台灣天氣，中南部地區容易下雨情況，白天各地有雨，山區跟大台北地區午後出現短延時強降雨，且有局部性大雨。

他說，明天受到鋒面在北部海面生成，天氣變得不穩定，西半部、東半部有短暫雷陣雨，午後雨勢明顯，山區出現局部性大雨。周六日受到鋒面跟低壓帶影響，各地出現短延時強陣雨，留意小區域劇烈天氣，易有局部性大雨或豪雨

溫度方面，徐仲毅表示，北台灣受到南面系統往北移，屬於偏南風，比較悶熱 周六、日鋒面通過，轉為東北風，溫度比較舒適，這兩天各地仍可能出現30度高溫，後期天氣早晚涼，而中南部變化不大。

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