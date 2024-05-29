「1長銷餅乾」硬到爆誰在買？一票狂讚古早味香：好吃又能飽

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多零食是台人從小吃到大的經典，就有網友提到一款餅乾，因為很便宜，很久之前曾買一包來吃，「沒想到大口咬下，牙齒差點崩掉」，直呼「營養口糧」口感超硬，不知道誰會買來吃。不過，就有一票愛好者大推，「很好吃啊！泡牛奶、沾巧克力也很讚」、「有一陣子我很愛吃，覺得香」，話題引發熱議。

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「有吃過營養口糧嗎？」文中表示，之前因為看這款餅乾便宜，又沒有吃過，所以買一包來吃吃看，沒想到一口咬下，被超硬口感驚呆，「大口咬下，牙齒差點崩掉」，不禁納悶，「這餅乾超硬，不知道誰會買來吃？有吃過營養口糧嗎？」

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看到貼文後，就有愛好者秒現身，「好吃又便宜」、「我覺得很好吃欸！缺點是熱量太高」、「好吃耶！小時候超愛」、「偶爾還是會吃」、「好吃，小時候的最愛，但真的蠻硬的XD」、「這不是用啃的，是用含的」、「好吃耶！只是一次沒法吃太多，剩下會放到軟掉，所以才不常買。」

也有網友表示，「缺錢的必備食品，可以吃飽」、「很便宜，吃起來也滿香的」、「更喜歡一根根的那種口糧」、「泡牛奶，小時候長輩的吃法」、「上一次吃是疫情時被隔離，收到的防疫包裡面就有，超好吃」、「迷你口糧沾花生醬好吃。」

其中，還有人指出，「大學時一個禮拜生活費一千，有時候沒錢吃飯，都吃營養口糧配水」、「雨季我會放幾包在家裡，雖然家中食物都有，但有時起床懶、很餓的時候，拿起來吃吃還行」、「算是最便宜的餅乾了，填飽肚子實慧」、「戰備餅乾，承平時期當然覺得不好吃。」