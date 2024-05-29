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日本妹標配「1造型」50歲熟女也是！眾人點頭：留成功減5歲

▲▼京都清水寺清水坂，日本旅遊，京都旅遊，日本和服，穿和服體驗，京都旅遊，浴衣，浴衣體驗。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本女藝人和韓國女團在造型上有「1大差異」，令他好奇，為什麼日本女生那麼堅持要這個造型，「韓國女團一堆沒瀏海的」、「可是日本年輕女藝人一堆有瀏海，就算是50歲的日本熟女藝人也有瀏海」，難道瀏海是日女標配？話題引發熱議。

有網友在PTT的Gossiping板問卦「日本女生瀏海是標配嗎？」文中表示，朋友很好奇為何日本女生幾乎都有瀏海，「他說韓國女團一堆沒瀏海的，例如：舒華、子瑜」，可是日本一堆年輕女藝人都會留瀏海，大多是妹妹頭。連50歲的熟女藝人也有瀏海，不過是旁分、側分造型，「為什麼日本女生那麼堅持要有瀏海？瀏海是日本髮型標配嗎？」

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貼文引發討論，「瀏海年輕10歲，一堆高額頭不掩飾，整個顯老」、「用瀏海成功的話，可以年輕5歲」、「人種臉型有差 」、「沒瀏海顯成熟啊！但瀏海也有分，空氣瀏海才OK」、「就真的可愛」、「習慣讓臉看起來更小」、「就是可以遮臉，不是人人都小臉，沒辦法」、「屁，我去名古屋，路過幾乎都是沒瀏海。」

有人則分析，畢竟日本女生大多走萌妹、清純路線；韓國女生則是成熟、有女人味，就算有瀏海也會弄成「空氣瀏海」的造型。另外，也有網友直呼，「有沒有瀏海不是重點，是找到適合自己的髮型。」

值得注意的是，先前曾有網友好奇，大多數日本女生都很用心打理瀏海，而台灣女生的比例似乎沒這麼高，疑惑是不是日本女生較重視瀏海？就有網友直呼，台灣女生留瀏海的話，容易變「條碼貓」，「我女生朋友說台灣太潮濕所以沒辦法像日本那樣維持瀏海」、「安全帽瀏海殺手。」

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