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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白提廢監察院　綠黨團「該修憲就修憲」：別先上車後補票

▲▼傅崑萁 黃國昌 藍白聯手提案凍漲電價 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院會28日三讀修正《立法院職權行使法》部分條文，藍白黨團總召隨後也提出廢除監察院，對此，民進黨立院黨團今（29日）回應，該修憲就修憲，不能以修法取代修憲，國民黨跟民眾黨就是先上車後補票，若憲政要從五權改成三權，先修憲才是正辦。

對於廢除監察院的主張，吳思瑤表示，這是民進黨團早就提出的嚴正呼籲，該修憲就修憲，不能以修法取代修憲，國民黨跟民眾黨就是先上車後補票、先開刀再麻醉；完全錯置，若憲政要從五權改成三權，先修憲才是正辦，而不是以國會擴權法案先擴張自己權力再廢除機關，完全沒有憲政法律秩序。

對於昨日修法，吳思瑤指出，傅崐萁壓軸登場三讀演說，國民黨版立法院職權行使法、刑法都是傅崐萁領銜提案，但委員會進入大體討論時，傅崐萁都沒有能力為自己版本辯護、說明，法案強行碾壓三讀通過後，卻堂而皇之、振振有詞說自己是民主偉人、救台灣，傅崐萁是民主罪人，再害台灣還以為自己在救台灣。

綠委沈伯洋也指出，黃國昌直播說他要調查一般平民、不是官員，這是非常可怕的事情，放任這樣的權力不是常態，還是要以對話代替對抗，希望藍白立委踩剎車，讓領頭的兩位飛遠一點，他們飛出去之後，有很多正常的立法委員可以好好討論福國利民的法案。

吳思瑤補充，這有實際案例，再生醫療雙法、地方民代支給條例等等，只要沒有傅崐萁、黃國昌在場，都可以完成逐條討論、民主審查，甚至朝野可以達到共識、不需協商，黃國昌跟傅崐萁是讓國會運作失靈的兩個罪人。

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