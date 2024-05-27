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160村民遭集體綁架！奈及利亞村莊遇襲10死　槍手悠閒煮飯泡茶

▲▼ 奈及利亞軍方本月20日才從伊斯蘭極端分子手中救出一批婦孺。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 奈及利亞軍方本月20日才從伊斯蘭極端份子手中救出一批婦孺。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

非洲國家奈及利亞中部一處偏遠社區遭持槍武裝份子闖入襲擊，已造成10人死亡，尚有約160人被綁，且大多是婦女及兒童，而槍手作案期間竟還悠閒煮飯泡茶，洗劫房屋。

根據BBC，當地官員納朱姆（Aminu Abdulhamid Najume）透露，24日晚間有大批武裝人員入侵中部尼日州的庫奇村（Kuchi），他們疑似來自奈及利亞激進伊斯蘭教組織博科聖地（Boko Haram）。

據報槍手騎機車進入村莊，除了殺人強擄以外，甚至花時間煮飯、泡茶和洗劫房屋，肆虐逾2小時才離開，殺害10人且綁架至少160名村民，多數為婦女及兒童，死者則包括為該地區提供安全保障的當地獵人。

納朱姆是穆尼亞（Munya）地方政府地區委員會主席，稱庫奇村村民受到創傷，正焦急等待被綁的親人消息，「武裝份子入侵再度表明，奈及利亞當局在保護生命安全上完全失敗。」

他指出，武裝份子自2021年來持續侵擾庫奇村，性侵已婚婦女和女孩，人們為避免被綁架，必須支付數百萬奈拉贖金。

這類攻擊在尼日州愈來愈普遍，但尚未證實槍手是否與聖戰組織有關。國際特赦組織呼籲奈及利亞當局，杜絕一連串綁架事件，將犯人繩之以法。

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