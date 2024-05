西班牙餐廳大怒神式倒塌！頂層露台轟一聲「3樓變1樓」　已4死25傷

▲西班牙一家餐廳的露台坍塌,造成至少4人死亡。(圖/VCG)

記者葉睿涵/編譯

西班牙旅遊勝地馬約卡島(Majorca)23日發生了一起意外,海邊一座建築在當地23日晚間突然倒塌,導致至少4人死亡、25人受傷。

據當地媒體報導,馬約卡島救援部隊在在當地晚間8時30分左右接到報案電話,聲稱位於帕爾馬灣(Bay of Palma)的美杜莎海灘俱樂部(Medusa Beach Club)裡,有一家頗受歡迎的餐廳發生了露台倒塌事件。

Two dead and at least 12 injured after building collapse in Playa de Palma, Majorca, emergency services say.



