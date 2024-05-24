西班牙餐廳大怒神式倒塌！頂層露台轟一聲「3樓變1樓」　已4死25傷

▲西班牙一家餐廳的露台坍塌，造成至少4人死亡。（圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

西班牙旅遊勝地馬約卡島（Majorca）23日發生了一起意外，海邊一座建築在當地23日晚間突然倒塌，導致至少4人死亡、25人受傷。

據當地媒體報導，馬約卡島救援部隊在在當地晚間8時30分左右接到報案電話，聲稱位於帕爾馬灣（Bay of Palma）的美杜莎海灘俱樂部（Medusa Beach Club）裡，有一家頗受歡迎的餐廳發生了露台倒塌事件。

Two dead and at least 12 injured after building collapse in Playa de Palma, Majorca, emergency services say.



God is Great is hot on X, so is Cold War pic.twitter.com/6rG7xmdftB — Volcano Floods Tornado (@FloodTwistVolc) May 23, 2024

救援部隊接獲報案後，立即派出近百人員趕赴現場施救，現場畫面也可見有不少救援人員正穿戴安全帽和反光背心，進入廢墟搜尋受害者。當局指出，這起意外至少奪走了4條人命，並導致25人受傷。截至目前為止，現場仍有多人受困在瓦礫之中。

事故發生前的照片顯示，美杜莎海灘俱樂部的餐廳共有3層樓，中層和上層都有由柱子支撐的大露台，而發生坍塌意外的頂層露台直接掉到了1樓地面。一開始，當局還以為這起意外只是天花板坍塌所致，但救援部門現在認為，陽台當時可能意外承載過重，才引發了這起意外。

西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）在社交平台X發文指出，他正在密切關注這起案件的救援工作，並已和相關地方部門官員通話，表示中央政府準備提供所需協助。