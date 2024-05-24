西班牙餐廳大怒神式倒塌！頂層露台轟一聲「3樓變1樓」　已4死25傷

▲西班牙一家餐廳的露台坍塌，造成至少4人死亡。（圖／VCG）
記者葉睿涵／編譯
西班牙旅遊勝地馬約卡島（Majorca）23日發生了一起意外，海邊一座建築在當地23日晚間突然倒塌，導致至少4人死亡、25人受傷。
據當地媒體報導，馬約卡島救援部隊在在當地晚間8時30分左右接到報案電話，聲稱位於帕爾馬灣（Bay of Palma）的美杜莎海灘俱樂部（Medusa Beach Club）裡，有一家頗受歡迎的餐廳發生了露台倒塌事件。
Two dead and at least 12 injured after building collapse in Playa de Palma, Majorca, emergency services say.— Volcano Floods Tornado (@FloodTwistVolc) May 23, 2024
God is Great is hot on X, so is Cold War pic.twitter.com/6rG7xmdftB
救援部隊接獲報案後，立即派出近百人員趕赴現場施救，現場畫面也可見有不少救援人員正穿戴安全帽和反光背心，進入廢墟搜尋受害者。當局指出，這起意外至少奪走了4條人命，並導致25人受傷。截至目前為止，現場仍有多人受困在瓦礫之中。
事故發生前的照片顯示，美杜莎海灘俱樂部的餐廳共有3層樓，中層和上層都有由柱子支撐的大露台，而發生坍塌意外的頂層露台直接掉到了1樓地面。一開始，當局還以為這起意外只是天花板坍塌所致，但救援部門現在認為，陽台當時可能意外承載過重，才引發了這起意外。
西班牙首相桑傑士（Pedro Sanchez）在社交平台X發文指出，他正在密切關注這起案件的救援工作，並已和相關地方部門官員通話，表示中央政府準備提供所需協助。
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