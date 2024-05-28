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大陸 大陸焦點 特派現場

入境中國要被查手機？　北京否認：僅涉間諜行為者

▲中國大陸護照,邊檢,出入境。（圖／CFP）

▲大陸國安法規新制將於7月1日上路。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸國安法規新制將於7月1日上路，外傳指届時到訪中國的遊客可能會被執法人員檢查手機或電腦等設備。大陸國家安全部28日正面否認稱，查驗個人手機等電子裝備，必須有3查驗原則，包括查驗前提明確、查驗對象明確、查驗流程明確。國安部怒斥上述傳言「實屬荒謬至極」。

大陸國安部今天透過微信公眾號發布「『入境查手機』的荒謬論調可以休矣」一文，其中提到，查驗個人、組織所持手機等電子裝備，必須有三查驗原則，第一，為查驗前提明確，必須是依法執行反間諜工作任務，在與反間諜工作無關的情況下，國家安全機關工作人員不能私自隨意查驗。

大陸國安部進一步説明，第二，為查驗對象明確，必須是與反間諜工作有關的個人和組織，例如對軍事禁區、涉密單位等進行偷拍的間諜行為嫌疑人員，查驗對象不能是無關人員，更不會是「普通入境人員」。

大陸國安部指出，第三，為查驗流程明確，必須經設區的市級以上國家安全機關負責人批准，必須出示執法證件，得要有被查驗人或見證人在場，發現危害國家安全隱患部分，應該責令整改，整改不能消除危害或者拒不整改的可依法查封扣押；在緊急情況下必須立即查驗的，也應經設區的市級以上國家安全機關負責人批准。

大陸國安部怒斥，近期，一些境外反華惡意編造所謂「入境中國被查手機」這類聳人聽聞的言論，這是標準的「欲加之罪，何患無辭」的蓄意抹黑，更是典型的「以己度人、賊喊捉賊」的自我鏡像。

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