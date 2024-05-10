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社會 社會焦點 保障人權

台商吸收2退役軍官...為對岸發展組織　涉犯國安法3人聲押

▲▼ 高雄高分院。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲台商涉嫌吸收退役軍官在台發展組織遭高分檢聲押。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名經常在大陸經商的溫姓台商，疑似被中國情治單位吸收，接觸我國退役軍官並在台灣發展組織，被高雄高分檢鎖定調查並進行搜索。溫姓商人與江、朱姓2 名退役校級軍官一同被帶回偵訊，檢方複訊後，以3人有串證之虞，向高雄高分院聲請羈押。

溫姓商人早年前往中國經商，期間與中國的統戰、情治等單位人員頻繁接觸，疑遭吸收，他不僅在媒體上發表有關鼓勵農民前往中國發展的言論，更被指接受指示，拉攏國軍現役、退役軍官以發展組織。

透過人脈關係，溫姓商人與朱姓退役軍官結識，進而透過朱認識江姓退役軍官，兩位退役軍官曾前往中國與國安等單位人員會面，並在返台後被指疑涉嫌替中國吸收成員並發展組織。

檢調人員經過數月的蒐證，終於在昨天展開收網行動，前往新竹及高雄等地的溫姓商人、江、朱兩退役軍官的住處及相關協會進行搜索，查扣可疑資料，並帶回三人進行偵訊。檢調人員認為三人涉犯國安法情節重大，有串證、逃亡之虞，因此在今天上午聲請法院羈押禁見。

據悉，這起案件的涉案時間大約在2016年至2019年間，而3人在應訊時都否認犯行，高分檢檢察官複訊後，以3人有串證之虞，向高雄高分院聲請羈押禁見，院方將在今日下午開庭決定是否羈押。

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