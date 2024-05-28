　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／國會改革三讀！官員藐視國會、作偽證有刑責　民眾拒交資料罰10萬

▲▼民進黨團準備手舉牌表決 國會改革亂鬥。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團進行表決。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨團與民眾黨團共同提出的國會改革《立法院職權行使法》部分條文修正草案今（28日）正式三讀通過！相關條文包含，總統國情報告常態化、增訂反質詢等藐視國會罪，還有聽證權、調查權等。其中，藐視國會部分規定，質詢之答復，不得超過質詢範圍之外，並不得反質詢；政府人員虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任，此外，在調查權部分，法人、團體及社會上有關係的人，拒交資料或是隱匿資料將處1萬以上10萬元以下罰鍰。

攸關國會改革的《立法院職權行使法修正草案》從17日院會開始處理，當天可說是朝野衝突最嚴重的一天，藍綠立委都有人掛彩，在混亂中，立法院長韓國瑜宣布部分條文二讀通過，包括總統赴立法院國情報告常態化、總統國情報告後採依序即時回答等；立法院21日院會民進黨則上演拖延議事即不斷表決，當天的藐視國會及反質詢等條文通過二讀；24日綠營則再出新招，除了帶著藍白拖進場外，晚間還手持黑、藍、白氣球進入議場，當天則二讀通過聽證權及調查權部分修正條文；今28日則是處理《立法院職權行使法修正草案》的最後一天，最終也在韓國瑜敲槌下，完成三讀。

▲立法院審案至近午夜，院長韓國瑜宣布休息。（圖／記者林敬旻攝）

▲立法院長韓國瑜主持院會。（圖／記者林敬旻攝）

以下整理《立法院職權行使法修正草案》三讀重大內容：

一、總統國情報告常態化
• 總統於每年2月1日前向立法院送交國情報告書，並於3月1日前赴立法院進行國情報告；新任總統於就職兩週內向立法院送交國情報告書，並於一個月內赴立法院進行國情報告。
• 立法委員於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出口頭或書面問題，總統應依序即時回答；發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。

二、藐視國會罪
•質詢之答復，不得超過質詢範圍之外，並不得反質詢。
•被質詢人不得拒絕答復、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答復或有其他藐視國會行為。
• 被質詢人非經立法院院會或各委員會之同意，不得缺席。
• 被質詢人經主席依前項規定制止、命出席或要求答復卻仍違反者，由主席或質詢委員提議，出席委員5人以上連署或附議，經院會決議，處被質詢人2萬元以上20萬元以下罰鍰。
• 政府人員於立法院受質詢時，為虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任。

三、同意權行使
• 有關監察、司法、考試院長等提名，院會以記名投票表決，並經全體立委二分之一之同意為通過。
• 被提名人的學歷、最高學歷學位論文、經歷、財產、稅務、刑案紀錄表及相關資料，應由提名機關於提名後7日內送交立法院參考。
• 立法院各黨團或未參加黨團之委員，得以書面要求被提名人答復與其資格及適任性有關之問題並提出相關之資料。
• 被提名人違反上述幾項規定，處新臺幣2萬元以上20萬元以下之罰鍰。

四、調查權
• 設調查委員會，或調查專案小組，對相關議案或與立法委員職權相關之事項行使調查權及調閱權。
• 調查委員會或調查專案小組得要求有關機關就特定議案涉及事項提供參考資料，並得舉行聽證，要求有關人員出席提供證言及資料、物件。
• 調查委員會或調查專案小組為行使調查權，得要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員於5日內提供相關文件、資料及檔案。
• 政府機關或公務人員違反該法，於立法院調閱文件、資料及檔案時拒絕、拖延或隱匿不提供者，可送監察院依法提出糾舉或彈劾；法人、人民團體或社會上有關係人員違反，將處新臺幣1萬元以上10萬元以下之罰鍰，並得按次處罰至改正為止。
• 接受調查詢問者，經主席同意，於必要時得協同律師或相關專業人員到場協助之。

五、聽證權
• 接受調查詢問之人員，認為調查委員會或調查專案小組已逾越其職權範圍或涉及法律明定保護之個人隱私而與公共事務無關者，應陳明理由，經會議主席裁示同意後，得拒絕證言或交付文件、資料及檔案。
• 聽證會得邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見與證言。應邀出席人員非有正當理由，不得拒絕出席。無正當理由缺席、拒絕表達意見、拒絕證言、拒絕提供資料者得經立法院院會決議，處新臺幣1萬以上10萬元以下之罰鍰，並得按次處罰。
• 出席聽證會之政府人員為證言時，就其所知之重要關係事項為虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任；社會上有關係人員為證言虛偽陳述者，處新臺幣2萬元以上20萬元以下之罰鍰。

ET快訊
罕見！議員連2屆被判當選無效
「iPhone16、Pro實機照」爆料曝光
王世堅指白「除1人」都靈肉分離　嗆白狼挺白藍：over my
國會改革法案三讀！民團宣布「下一步行動」
立院職權行使法修法三讀　柯建銘封「國恥日」：韓國瑜絕對是歷史
獨／晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」！梯間如瀑布...竹科爸見慘況
快訊／綠委狂丟「藍垃圾」！　韓國瑜怒吼：請安靜
「學運妹最好上」苦主現身　PO床照反擊！全場讚：心理素質好強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／「窮盡一切努力！」　柯建銘預告提釋憲時間點

罕見！彰化施嘉華連2屆被判當選無效　縣議員職務由蕭文雄遞補

吳崢揭真相滅火「手機定位監控說」　反擊藍白：惡意帶風向！

王世堅指白「除1人」都靈肉分離　嗆白狼挺白藍：over my dead body！

卓榮泰27日致電韓國瑜盼暫緩三讀！　行政院：希望韓院長聽取民眾聲音

「調查權為監院專屬」　監察院批《職權行使法》：違反權力分立

國會改革法案三讀！民團不滿丟大氣球進立院：請卓榮泰提覆議

快訊／國會改革三讀　柯文哲喊「誠實面對監督」：繼續為民主深化努力

立院職權行使法修法三讀　柯建銘封「國恥日」：韓國瑜絕對是歷史罪人

藍委也護駕不了！遭綠委狂丟「藍垃圾」　韓國瑜怒吼：請安靜

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

淫聲太銷魂！23歲工程爽戰「澳洲美豔櫃姐」　真相曝光嚇到吃手手

楊繡惠表態「丟系愛台灣」：要有志氣　被酸大陸沒市場...曝自己「主動放棄」！

慢飛兒苦花9年學步　爸媽淡定→難掩興奮

帥！朋友領獎蟑螂爬上衣領　他徒手抓丟掉：其實我也怕

快訊／「窮盡一切努力！」　柯建銘預告提釋憲時間點

罕見！彰化施嘉華連2屆被判當選無效　縣議員職務由蕭文雄遞補

吳崢揭真相滅火「手機定位監控說」　反擊藍白：惡意帶風向！

王世堅指白「除1人」都靈肉分離　嗆白狼挺白藍：over my dead body！

卓榮泰27日致電韓國瑜盼暫緩三讀！　行政院：希望韓院長聽取民眾聲音

「調查權為監院專屬」　監察院批《職權行使法》：違反權力分立

國會改革法案三讀！民團不滿丟大氣球進立院：請卓榮泰提覆議

快訊／國會改革三讀　柯文哲喊「誠實面對監督」：繼續為民主深化努力

立院職權行使法修法三讀　柯建銘封「國恥日」：韓國瑜絕對是歷史罪人

藍委也護駕不了！遭綠委狂丟「藍垃圾」　韓國瑜怒吼：請安靜

快訊／「窮盡一切努力！」　柯建銘預告提釋憲時間點

內政部非都市土地開發許可評鑑　臺東縣關山親水公園獲貢獻獎

手機對著不適部位！大媽自稱「神婆」…直播吹「仙氣」為粉絲治病

我國海運管理列東京備忘錄白名單第14名　七連霸且排名大躍升

助富商翁茂鍾爽服2196小時勞務　前台南市警局長陳子敬遭判休職

泰國民宿入夜成亂葬崗！浴缸「滿滿屍體」現場曝　網揭恐怖後果

味全龍使用PitchCom近一個月　吉力吉撈談成效：保護投捕隱私

表揚參與石虎保育農民和團體　南投縣府6年發放2500萬獎勵金

卑南鄉假日擴大篩檢活動　鄉民請把握機會

罕見！彰化施嘉華連2屆被判當選無效　縣議員職務由蕭文雄遞補

情侶路邊吵架她怒脫衣 內衣也解開！驚呆全場

政治熱門新聞

「青鳥行動」冒雨聚集立院外！怒吼：我們是國民黨、民眾黨動員的

邱議瑩嗆「沒被打過？」怒搧羅智強手機　徐巧芯尖叫上前撕破邱衣服

快訊／國會改革三讀！官員藐視國會、作偽證有刑責　民眾拒交資料罰10萬

快訊／羅智強遭邱議瑩「打臉」搶手機　徐巧芯尖叫助陣揪邱衣領

多圖／韓國瑜要全場祝吳思瑤生日快樂　藍委幫貼「青鳥行動」海報

立院外發向日葵！藝人楊烈現身「青鳥行動」

搖滾已死！黃瓊慧：別再跟我說五月天等於搖滾

快訊／立院職權行使法全數二讀　綠營「青鳥」紙飛機齊發突破藍火網

立法院外聚集超過8000人！3學生上台

遭綠委狂丟「藍垃圾」　韓國瑜怒吼：請安靜

白狼座車現蹤「青鳥運動」現場　王世堅警告：敢欺負學生就不用回去

國會改革條文三讀後　法案走向三路徑一次看

邱議瑩動手第一視角曝！　國民黨：難道這就是民進黨的民主？

「王義川說了不能戳的國家機密」　媒體人：真的要搶救天兵了

更多熱門

相關新聞

直擊／壓箱寶！綠委拖大批黑塑膠袋進議場　丟「藍垃圾」上主席台

直擊／壓箱寶！綠委拖大批黑塑膠袋進議場　丟「藍垃圾」上主席台

攸關藍白國會改革提案的《立院職權行使法修正草案》三讀，藍營提文字修正又提案撤回，在立法院長韓國瑜敲槌前，民進黨團成員拖著大量黑色塑膠袋進場，並掏出一包包印著「垃圾」、裝著大量報紙的藍色塑膠袋進場，並高喊「表決無效」，往主席台怒砸，附近藍委連忙攔截，韓國瑜也連忙呼籲大家安靜，讓他宣告。

藍拿「小太陽」照亮國會　綠傳「超大球」滾上主席台

藍拿「小太陽」照亮國會　綠傳「超大球」滾上主席台

黃國昌爆卓致電韓「盼暫緩三讀」

黃國昌爆卓致電韓「盼暫緩三讀」

邱議瑩揭國台辦文件　嘆：藍白照指示進行「立院政變」

邱議瑩揭國台辦文件　嘆：藍白照指示進行「立院政變」

王義川說溜嘴才知道！　王鴻薇嗆「綠色恐怖」用定位監控人民

王義川說溜嘴才知道！　王鴻薇嗆「綠色恐怖」用定位監控人民

關鍵字：

國會改革藐視國會偽證刑責

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「中捷長髮哥」近況曝光！臉留兩條長疤　網爆心疼

肝不好　醫曝「4特徵」一看就知

25歲代理所長為家中獨子…2線1星警父接噩耗急北上！

快訊／颮線來了！14縣市大雨特報

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板「黑麻麻」

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金

劉雨柔錄影發飆「拒同台楊皓如」秒離場！

即／新竹「25歲代理所長」宿舍舉槍自轟亡！

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

《全明星》186cm男神結婚了！

韓國「1甜點」紅到台灣！一票搖頭：根本邪教

身體出現「10種警訊」恐是罹癌了

「青鳥行動」冒雨聚集立院外！怒吼：我們是國民黨、民眾黨動員的

啦啦女神霖霖遭劈腿「1月前PO截圖公審」！

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面