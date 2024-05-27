謝國樑視察基隆城際轉運站　讓通勤民眾免受日曬雨淋

▲謝國樑視察基隆城際轉運站。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆城際轉運站預計在7月1日正式啟用，市長謝國樑今（27日）上午率領交通處長王圳宏等人前往轉運站視察，了解相關設施是否都已經到位，並期許轉運站務必如期啟用，讓通勤民眾不必再忍受日曬雨淋之苦。

謝國樑說，城際轉運站將在7月1日正式啟用，這段期間相關單位密集進行壓力測試，他也特別來到現場視察，了解轉運站設施是否可以趕上7月1日啟用，讓通勤族轉移到城際轉運站上下車，相對比較方便。第二階段有關商場的部分，我們也在緊鑼密鼓的推動當中，希望能夠儘快開幕，不過預計還需要幾個月的時間。

謝國樑進一步說明，城際轉運站啟用之後，就可以克服市府最希望幫民眾解決的天候問題，像現在夏天的時候很炎熱，冬天又面臨東北季風的多雨，給等車的旅客帶來諸多不便。等到第二階段商場完工啟用，希望大家在等候的時候，可以去買個早餐或者是購物，讓這個交通轉運站發揮商業價值。

至於民眾關切的城際轉運站行人動線部分，交通處公共運輸科科長曾令偉說明，由於轉運站是蓋在火車站南北兩站中間，如果從南站出來的民眾，可以從2樓平臺直接過馬路到轉運站；如果是下雨天，也可以從1樓地下連通道到轉運站，有一個遮風避雨的空間。

曾令偉還補充說，轉運站啟用的時間是7月1日，不過在前兩天會先進行試營運，讓乘客和駕駛能夠熟悉運作，因此大概在6月29日，乘客就要先進入轉運站候車，包含國光客運的臨時站，現在在港西街候車的1573、9006路線，還有市區公車路線，全部都會移到轉運站。

曾令偉也說明城際轉運站的月台安排，2到5號月台是國光客運、6和8號月台是泰樂客運的1550和1558。9號月台就是1070、9006，10號月台是1573。市區公車部分，包含往中正、信義、往太白莊，以及往安樂區長庚醫院方向的民眾，就要在市區的候車亭候車。