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前阿肯色州長赫卡比率團訪台　協助大同進軍美國重電市場

前阿肯色州長赫卡比率團訪台，協助大同進軍美國重電市場。（圖／記者陳弘修攝）

▲美國前阿肯色州長赫卡比（左三）訪台，與大同公司董事黃寶慧（右三）合影留念。（圖／記者陳弘修攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

美國阿肯色州前州長麥克‧赫卡比 （Mike Huckabee）率團訪台，包括前議員麥可．J．拉穆魯 （Michael Lamoureux）等一行人，17日參訪大同公司(2371)總部，大同公司董事長王光祥、總經理沈柏延、董事黃寶慧親自迎接，雙方就大同重電事業發展、美國電力基礎建設需求充分交換意見。赫卡比前州長表示，大同是全球頂尖也是台灣人值得驕傲的工程公司，變壓器與電力產品具有一定實力與競爭力，美國需要品質穩定的供應商，他相當看好大同未來發展，將協助大同在美國發展重電業務，也希望大同未來有更多的產品可以銷售到阿肯色州。

赫卡比前州長一行人此行在參觀大同總公司總部時，也與大同集團旗下《美的智能股份有限公司》董事長黃寶慧就新能源產業發展，充分交換意見。黃寶慧表示，美的智能是再生能源開發商，在東部地區取得40MW EdReg案場饋線與工業區土地，並順利取得台電併網核可．目前正緊鑼密鼓結合國內外優異的設備團隊與投資夥伴進行案場的興建。

此次率團來訪的赫卡比，曾經擔任阿肯色州長11年，卸任後持續關注地方經濟發展與美國政治事務，他同時也是現任阿肯色州長莎拉桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）的父親，莎拉桑德斯亦為川普擔任美國總統時期之白宮發言人。

前阿肯色州長赫卡比率團訪台，協助大同進軍美國重電市場。（圖／記者陳弘修攝）

▲赫卡比前州長與大同公司董事長王光祥就電力基礎需求與發展，充分交換意見。前阿肯色州長赫卡比率團訪台，協助大同進軍美國重電市場。（圖／記者陳弘修攝）

▲赫卡比前州長表示，將協助大同在美國發展重電業務，也希望大同未來有更多的產品可以銷售到阿肯色州。

在與大同公司董事長王光祥、總經理沈柏延深談後，赫卡比前州長充分了解大同電力領域的強項與實績，包括大同擁有逾70年電力產品製造與系統建置實績，是台灣唯一提供發電、變電、輸電、配電，以及電線電纜、智慧電表、高效節能馬達、發電機全系列電力系統設備製造商等。

赫卡比前州長在大同公司董事長王光祥、美的智能股份有限公司董事長黃寶慧陪同下、接受媒體訪問時也承諾未來將協助大同在美國發展重電業務，他表示，過去31年來曾經多次造訪台灣，對於台灣的能力印象深刻，台灣人民勤奮工作，發展出強大的經濟以及許多創新能力，台灣本土能有這麼棒的大同企業，對台灣及全球造成正面影響，應該感到驕傲。

赫卡比前州長指出，變壓器對於未來扮演著重要角色，美國其實也面臨了一些問題，包括人口增加與電力需求提升，這些需要有可靠的供電與穩定的電網，以大同變壓器、太陽能面板、重電的成績來看，可以看到穩定績效與可預測性，他認為美國阿肯色州是非常龐大的市場，希望大同未來有更多和阿肯色州合作的機會，將產品銷售到美國。

對此，美的智能股份有限公司董事長黃寶慧也表示，隨著國際淨零碳排要求的落實，台灣作為智慧矽島下未來AI人工智慧資料中心與新一代半導體廠區的不斷地建置，穩定的電力供應是目前台灣產業發展上刻不容緩的重中之重。

黃寶慧指出，以今年發生的花蓮強震為例，台灣全島電力系統之所以不會像過去921大地震時期全國超過2/3地區停電，是因為散佈在全國的儲能系統在地震發生時，第一時間扮演挽救頻率成效的角色。美的智能未來也希望藉由建置的40MW/120MWh儲能系統，成為台灣東部地區穩定供電的核心，藉由扮演虛擬電網的積極功能，造福台灣東部地方鄉親，為強固台灣的電力穩定，協助台灣在再生能源的道路上繼續前進。

前阿肯色州長赫卡比率團訪台，協助大同進軍美國重電市場。（圖／記者陳弘修攝）

▲赫卡比前州長與大同旗下《美的智能》董事長黃寶慧就大同事業進軍美國，充分交換意見。

前阿肯色州長赫卡比率團訪台，協助大同進軍美國重電市場。（圖／記者陳弘修攝）

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