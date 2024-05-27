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社會 社會焦點 保障人權

竹市府追晉2殉職消防員分隊長　申請褒揚令入祀忠烈祠

▲▼新竹市府將追晉2殉職消防員為分隊長，並申請褒揚令及入祀忠烈祠。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲高虹安市長關心受災住戶。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新竹報導

新竹市東區慈雲路上的晴空匯社區住宅，昨天（26日）晚間10時許發生火警，所產生大量濃煙，造成2名勇消不幸殉職；新竹市長高虹安接獲消息，立即趕赴醫院慰問家屬。隨後今早高市長、內政部長劉世芳及消防署長蕭煥章，前往生命園區向2名勇消捻香，並追晉為分隊長及申請褒揚令，另協助入祀忠烈祠。

▲▼2勇消殉職（左周立鑫、右李詠真）。（圖／記者陳凱力翻攝、新竹消防局）

▲2勇消殉職（左周立鑫、右李詠真）。（圖／記者陳凱力翻攝、新竹消防局）

高虹安表示，竹市消防局在接獲民眾報案後，立即趕到現場，因為發生火警的大樓樓層非常高，現場濃煙濔漫整棟大樓，造成疏散進度受阻。消防局目前已初步疏散完畢，並逐戶清查當中。因大樓有幾棟並非位於臨路區，在後棟的部分，將持續瞭解是否有住戶受困，消防同仁也在現場，隨時準備提供援助。

高虹安說，市府社會處已盤點轄內的旅館與安置處所，主動協助住戶解決今晚住宿與安置的問題。此外，市府也與轄內九大醫院合作，讓醫院直接協助疏散的住戶，如有任何不適，第一時間可以到醫院進行預防性的治療，確認是否有呼吸道或是相關傷勢。

社會處表示，目前收到需收容安置資料共31戶110人，已透過接駁車接送受災居民，受災居民陸續抵達與市府簽有支援協定的3家旅宿業，社會處也已派同仁在旅館現場協助住宿安排作業，確切安置人數仍在統計中，後續也會每日主動關懷及了解相關需求，安置費用統一由市府支應。

高市長說，在第一時間得知李詠真、周立鑫兩位消防員殉職消息後，凌晨立即趕往醫院關心及慰問家屬，對兩位英勇同仁的犧牲深感心痛與不捨，兩位同仁分別來自嘉義、高雄，其中李詠真於去年8月曾協助孕婦順利接生，當時她亦曾親自頒獎表揚肯定。

高市長強調，一定會與消防局同仁同心，全力協助殉職同仁的家屬處理後事、撫卹事宜，市府也將追晉兩位殉職同仁為分隊長，並向中央申請褒揚令；另協助殉職同仁入祀忠烈祠，目前與家屬討論，將入祀苗栗與高雄忠烈祠，感謝他們對救災救護的貢獻。

高市長表示，市府各局處會全力幫助殉職同仁家屬與受災戶度過難關，此外，消防局將儘速調查釐清起火原因，並再次檢視大樓間防火相關公共安全設備，市府也將針對消防搶救過程，以及竹市內各社區大樓的消防安全進行加強檢討與改進，杜絕未來再發生憾事。

▲▼新竹市府將追晉2殉職消防員為分隊長，並申請褒揚令及入祀忠烈祠。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲消防人員協助將居民由梯間進行疏散。（圖／記者陸運陞翻攝）

交通處表示，接獲慈雲路（埔頂路至埔頂二路）因住宅火警，往園區方向實施單向全線封閉通報後，除市府相關管道，亦隨即通報警察廣播電台、高公局、公路局及新竹縣政府利用所轄管道宣導民眾提早改道。另，交通處接獲民政處通報，需協助安置民眾至旅館，隨即派遣2輛大型巴士協助接送疏運民眾至旅館。

教育處表示，已立即調查受災戶學生是否需要協助，目前已掌握救災進度，並持續接獲通報有學生已脫困，學校已依「校園安全及災害事件通報作業要點」進行校安通報，現已聯繫到學生家長、親友，持續給予關懷和協助。

消防局補充，因應竹市人口快速成長及救災救護勤務量增加，市府已修訂消防局編制員額為496人，以紓解消防人力不足的情形。為同時於維持救災戰力及落實保障市民安全間取得平衡，將自116年起充實基層消防人力，增置外勤人數104人、內勤人數12人，預算員額分5年逐年進用，由380人增至496人，希冀於120年達成勤一休二制，亦可使消防人員服務人口比降至1:920，減輕同仁繁重的勤務負擔。

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