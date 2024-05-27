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香港「垃圾袋收費」政策被罵翻！港府緊急喊卡：8成民眾都反對

▲▼香港「垃圾袋收費」政策被罵翻！港府緊急喊卡：8成民眾都反對。（圖／翻攝香港環境局）

▼香港推行垃圾費隨袋徵收，引起強烈民怨。（圖／翻攝香港環境局）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港垃圾費隨袋徵收政策引起強烈民意反彈，香港政府27日宣布，暫緩原定在8月1日實施的政策。

香港政務司副司長卓永興27日出席立法會一場聯席會議時說，根據研究及政府收集的意見，支持如期推行垃圾收費的市民不多，大約七至八成的市民都反對。

卓永興提到，有市民參與了「先行先試」，但認為垃圾收費操作繁複、大部分人沒有善用獲派的指定袋，在先行先試的後半段更為明顯，對於垃圾棄置量、回收量，以致參與者處理垃圾的習慣並沒有很大改變，分撿垃圾大大加重清潔員工的工作量，同時使用指定袋也讓餐飲業和安老院經營成本上升，經營更困難，因此環境及生態局局長建議暫緩實施。

▲▼香港「垃圾袋收費」政策被罵翻！港府緊急喊卡：8成民眾都反對。（圖／翻攝香港環境局）

卓永興說，政府也留意到不同調研都顯示大部分市民對於實施垃圾收費有很大保留、社會回收文化根基不足夠、現時回收網路和設施的覆蓋有限、法例訂定的收費方式給人有增加政府收入的錯覺，而影響市民對垃圾收費計劃的認同。

卓永興指出，法例也讓前線清潔員工的工作量和壓力大增；經濟復原的速度並未如預期般快速和強勁，收費會令商界尤其是飲食業界承受更大的壓力，因此他同意環境及生態局局長的建議（暫緩實施），並向行政長官作推薦，也獲得接納。

卓永興說，政府會推行一系列工作，包括增加回收的配套，加強公眾教育和宣傳，研究如何優化垃圾收費計劃等，也會不斷監察和評估社會整體在減少固體廢物，和市民在改變處理垃圾習慣的成熟的情況。

卓永興強調，相信要改變700多萬市民的習慣不可以急於一時，需要按部就班，政府會在明年中，向事務委員會匯報工作進度。

香港環境及生態局局長謝展寰也說，政府很重視民意，當有約8成市民都反對8月1日實施時，政府一定要認真聆聽民意，也會整體檢視廢物資源管理策略。

▲▼香港「垃圾袋收費」政策被罵翻！港府緊急喊卡：8成民眾都反對。（圖／翻攝香港環境局）

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