廟東夜市入口「突現2大包垃圾」　檔車男高速撞上慘被擊落

記者游瓊華／台中報導

台中知名夜市廟東夜市入口昨（10）日清晨，有騎士撞上兩包垃圾，結果重摔在地意外，過程都被後方行車紀錄器拍下，影片被貼網，引發網友討論「真的是撞垃圾」、「被垃圾擊落」。有人質疑垃圾放置處太近馬路，但也有網友認為騎士未注意前方且車速過快。對此，警方表示，未接獲騎士報案，但將垃圾隨意棄置馬路上最高可開罰2400元，已鎖定丟垃圾的人，釐清案情後會主動開罰。

▲廟東夜市入口突現2包垃圾，離攤商垃圾堆置有段距離(藍圈處)，檔車男高速撞上慘摔(紅圈處)。（圖／翻攝《八卦村-行車紀錄器影片上傳中心》）



臉書社團《八卦村-行車紀錄器影片上傳中心》有網友上傳影片，影片中一名騎打檔車騎士，在行經豐原區廟東夜市時，撞上路旁的2包垃圾，結果騎士慘摔，把一旁路人都嚇壞，另一台機車也嚇得停車。

對此，豐原區清潔隊長張韋琮回應，清潔隊過往曾經與夜市自治會協調，垃圾車上午8點30分前往清運垃圾，請攤商提早將垃圾集中。騎士撞上的2包垃圾距離集中區有一段距離，不確定是否為其他民眾跟著丟棄，或是攤商來不及拿去集中，垃圾來源還有待釐清，但已經要求攤商、自治會未來要遵守垃圾不落地原則，必須等到垃圾車到了才能將垃圾拿出，避免發生危險。

豐原分局則表示，民眾將垃圾隨意棄置馬路上，涉及違反《道路交通管理處罰條例》，可處行為人或其雇主1200元以上、2400元以下罰鍰，警方已調閱周邊監視器，並鎖定特定對象，待釐清案情狀況，若有違規情形將主動開罰。此外，警方目前尚未接獲騎士報案，也呼籲事故當事人儘速報案，以維護自身權益。