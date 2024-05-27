京東採銷人員大加薪！劉強東：只要拼搏「公司永遠不會辭退你」

▲京東創辦人、董事局主席劉強東。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

京東集團董事局主席劉強東近日在618前夕的高管會上痛批公司內的「躺平」現象，並說出重話，「不拼搏的人，不是我的兄弟」。不過，劉強東同時也強調，「只要業績好，永遠不用加班，只要拼搏，永遠不會被辭退。」

劉強東在會上指出，今年以來，明顯能看到京東各種參數都進入向好勢頭，一季度財報數據都遠超預期，公司的夢想和激情都在不斷成長和點燃，堅信屬於京東的好日子一直在，「如果中午關燈兩小時睡大覺，未來還想做點牛的事情，那是不可能的。」

對於公司未來的發展，劉強東說，「我們都想成為行業第一，沒人願意加入一家沒有未來的公司，沒人願意加入躺平、睡大覺的公司，也沒人願意加入沒有激情、夢想、榮耀的公司。真正是我兄弟，就不會希望京東變成這樣。」

劉強東提到，每個人生活選擇不同，對於不願意拼搏的人，「你沒有錯，但我只能說，你就是路人，不是兄弟，也不應該在一起共事，你的存在，對於拼搏的兄弟來說，是不公平的。」

不過，劉強東也強調，「只要業績好，永遠都不用加班加點；業績只達到平均水平，只要拼搏，公司永遠不會辭退你；但是業績不好，又不拼搏的人，這家公司都不能容忍，都會逐步通過各種手段，全部淘汰出局。」

同時，劉強東也給京東的採銷所有人員加薪，包括現金、股票等，現金最低加薪幅度為20%，平均漲幅達到50%，最高可達100%，希望薪資達到行業最高水平。此外，還將給每個事業部設立1000萬元的激勵基金。

劉強東還說，這是給奮鬥在第一線的採銷人員，隨著採銷薪資不斷向好，其他各體系的薪酬待遇也會提升，「京東將在兩年時間內，將全體採銷人員的年薪漲為20個月月薪。」