新竹晴空匯豪宅165人待援！吊車大王出手　急派180噸吊車搶救

▲新竹火警破百人受困待救，啟德機械一部180噸高空作業車也加入救援行列。（圖／記者楊永盛攝）



記者楊永盛、游瓊華／新竹報導

新竹市東區「豐邑晴空匯」28樓社區大樓大火，造成2名消防員殉職，雖然已經救出127人，但包括頂樓及各棟住戶仍有165人待救，且因冒煙狀況都在樓梯間，消防局也建議住戶就地避難。而有「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑也調派一輛180噸吊車前來，要協助大樓住戶盡快脫困。

▲「竹北吊車大王」之稱的啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑。（圖／記者楊永盛攝）



胡漢龑表示，火警發生之後接到消防局請求協助，第一時間就派員到現場勘查情況，隨即就派出一輛180噸的吊車，這部高空作業車可以升高到78公尺。胡漢龑也提到，內部還有兩輛高空作業車來不及趕到，而公司預計在今年11月底會有一輛全台最高、可升空到110公尺的消防高空作業車抵達台灣，將常駐在新竹使用。

這起火警發生在昨天深夜近11時發生火警，消防局金山分隊2名同仁李詠真、周立鑫到場協助疏散20多名住戶後，再次進入火場搜索確認時，疑氣瓶耗盡倒臥梯間，送醫急救不治。

▲啟德機械調派的高空作業車可以升高到78公尺高，進行救援。（圖／記者楊永盛攝）



依據新竹市消防局統計，現場總人數292人，目前已救出127人，包括頂樓及各棟住戶仍有165人待救。由於大樓目前仍進行排煙作業，消防局請雲梯車、啟德重機吊車針對18樓以上住戶，若有立即危險或身體不適，先由雲梯車或吊車接送至地面進行救護送醫。