新竹晴空匯還有69人受困待救　消防「上下夾攻」救高樓層住戶

▲「晴空匯」破百住戶受困逾12小時，消防「上下夾攻」救高樓層住戶。（圖／記者楊永盛攝影）



記者陳凱力、游瓊華／新竹報導

新竹大型社區「晴空匯」昨（26）日深夜11點許發生火警，釀2名消防人員殉職。由於地下室電纜起火，導致整棟大樓停電，有破百名住戶受困超過12小時，仍不斷打電話到119求救，119只能安撫請住戶耐心等待，因為搜救量能有限，超高樓層都只能靠人力來回救援。截至上午11時40分，已經救出277人，還有69人待救。

消防人員透露，目前現場煙霧已經差不多散掉，救援人員將兵分二路，一組從21樓開始往上，另一組從28樓往下，以「上下夾攻」的方式將剩餘住戶帶出。

由於現場仍有破百名住戶受困，至今已經超過12個小時，不少人打電話進線119求救，119只能安撫請住戶耐心等待，因為雲梯車搜救量能有限，超高樓層都只能靠人力來回。

消防人員強調，現場搜救是同仁一層一層爬上去，再把人帶下來，昨日至今大約已經出動60餘名消防同仁，以人力爬樓梯的方式，一層一層來回上、下樓帶人下來。

據了解，晴空匯內住戶共有346人，上午9時11分救出127人，還有165人待救；截至11時40分已經救出277人，尚有69人待援。由於26樓至28樓尚有殘留的濃煙，消防局也出動強排機上樓進行排煙。