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19歲少年遭綁架！「被施展魔咒」囚地牢26年　頂絡腮鬍獲救畫面曝

▲▼阿爾及利亞男子奧馬爾被綁架囚禁26年後終於獲救。（圖／翻攝自X）

▲阿爾及利亞男子奧馬爾在19歲那年被綁架並囚禁26年後終於獲救。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

阿爾及利亞司法部證實，當局在當地12日晚間10時，於傑勒法市（Djelfa）一座民宅的地下室裡，尋獲一名已被通報失蹤26年的男子奧馬爾（Omar B.）。這名男子據信是在多年前遭人綁架後被關到地牢，而他被囚禁的地點距離家中只有短短幾分鐘的步行路程。

綜合法新社與艾菲通訊社報導，現年45歲的奧馬爾，在阿爾及利亞1998年爆發內戰期間，因為與家人失散，被誤會在戰亂中被綁架或殺害，而被通報失蹤。數日前，一名自稱與綁架者關係密切的人在網上發文，聲稱他知道奧馬爾還活著，並一直被囚禁在傑勒法市，而引發阿爾及利亞安全部隊的注意。

當局立即派員前往當地查看，最後果然在傑爾法市一棟民宅以稻草掩蓋住的地下室內尋獲奧馬爾。內政部表示，奧馬爾當年遭附近小鎮埃爾蓋迪德（El Guedid）市政府的一名61歲門衛綁架後，被關押到這棟民宅的地牢裡囚禁。據悉，警方到場時，這名嫌犯曾一度試圖逃跑，卻被當場捕獲。

▼奧馬爾被尋獲時的現場畫面。

阿爾及里亞媒體指出，奧馬爾被囚禁的地方距離他自己的家只有不到200公尺，不過這名男子被救出時，聲稱他因被綁架者「施展了魔咒」，無法逃脫或求助，才一直被囚禁至今。報導稱，奧馬爾的說法讓這起案件變得更加撲朔迷離，也增加了調查的複雜性。

司法部表示，目前調查仍在進行中，當局正深入了解綁架案的細節和動機。受害者奧馬爾在經歷了長達26年的囚禁後，正接受醫療和心理治療，以幫助他恢復身心健康。奧馬爾的鄰居透露，他的母親一直都不知道兒子就被關在近在咫尺的地方，「她一直以為兒子已在戰亂中過世，這輩子都活在悲傷之中，直到去世」。

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