南韓查驗快時尚SHEIN兒童手錶　重金屬鉛竟「超標278倍」

▲南韓首爾市抽驗跨境電商兒童產品，在SHEIN販售的兒童手錶中發現重金屬超標。（示意圖，取自Pexels）

圖文／鏡週刊

南韓首爾市政府今（23日）發布抽驗中國電商平台產品報告，指出全球速賣通（AliExpress）以及中國快時尚品牌SHEIN的7款兒童飾品中，有2款驗出重金屬超標，其中SHEIN的兒童手錶鉛含量超標278倍。

據《韓聯社》報導，首爾市政府自4月底開始，每周會隨機抽驗兒童用品，確認是否含有化學危害物質，並公布檢查結果。

本月16日公布的報告中，來自中國電商SHEIN及速賣通販售的2項商品含有致癌物，驗出超標的鄰苯二甲酸酯類塑化劑（DEHP、DBP），髮箍驗出超標270倍的DEHP與DBP，手錶的DEHP則超出安全標準5倍。

首爾市政府今日再度公布新報告，SHEIN販售的兒童手錶又入榜，另款白色的手錶被驗出重金屬超標，在手錶發條旋鈕處驗出鉛含量超標278倍，手錶的其他部分還驗出鉻含量、鎳含量分別超標3.4倍、4.4倍。

▲ 韓國首爾市政府驗出SHEIN販售的兒童手錶，及速賣通販售的兒童項鍊重金屬超標。（翻攝首爾市政府官網）

另外速賣通販售的兒童項鍊同樣被驗出重金屬超標，金屬墜飾鉛含量超標1.2倍，有對孩童健康造成危害的風險。下周預計將對兒童鞋子、包包、食品容器、衛生用品等進行檢驗，對象將從中國跨境電商擴大到南韓國內使用度較高的其他海外電商平台。

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