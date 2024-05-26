桃園航空城安置住宅預計年底陸續竣工　A18基地登記逾70%

▲桃園航空城安置住宅目前正全面趕辦外牆、室內裝修等工程。（圖／都發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府住宅發展處26日表示，桃園航空城安置住宅工程進度持續推進，安置住宅共計1,925戶共51棟，已全數上梁。目前正全面趕辦室內裝修、水電接管和外牆工程，預計在今年底陸續竣工並申請使用執照，蛋白區目前已超過400戶完成選屋登記，A18基地更已登記70%以上。

▲桃園航空城安置住宅已全數上梁。（圖／都發局提供）



市府住宅發展處表示，安置住宅施工標準超過一般的工程規範，5月初市長也親自到現場了解施工進度，並檢視實品屋的品質，地方民意關心震後安置結構，以及室內裝修磁磚等問題，住宅處與施工廠商密集檢查後，對於安置宅品質有信心。

航空城安置住宅規劃2到4間房型，面積約25到62坪不等，總申購戶1,178戶，蛋白區內的514戶民眾，自5月10日開始選屋，將於本月28日全數完成，經統計A18基地，鄰近高鐵桃園站，銷售情形最佳；而蛋黃區共計664戶將於5月31日至6月24日選屋。選屋完成後，預計今年8至9月間辦理簽約，114年第一季進行驗屋和交屋。

住宅處也分享，從3月底先開放線上3D賞屋，4月底導入線上預選房屋系統，搭配銷售中心現場人員解說等多元管道，更感謝安置戶的配合，讓這兩週的選屋流程非常地順利；每日選屋成果皆公布在航空城安置住宅官方網站上，民眾可先上網了解銷售情形。