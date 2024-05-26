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F-16V狙擊手莢艙標定殲-16　學者推測：共機渾然不知

▲▼國防部釋出我空軍監控共機殲16型機畫面。（圖／國防部提供）

▲國防部釋出我空軍監控共機殲16型機畫面。（圖／國防部提供）

文／中央社

空軍於中共軍演期間披露F-16V透過AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」監控共機畫面，不僅顯示監控能力，學者分析，因被動偵測特性，合理推測共機可能渾然不知被追蹤、鎖定，達到靜默擊殺效用。

學者強調，國軍透過此畫面，更彰顯「我看到了你，我牢牢咬著你，且隨時可以打下你」的意涵，不僅可展現國軍戰力、嚇阻敵軍，更能對民眾展現國防實力。

中共解放軍23日上午聲稱，為懲戒台獨分裂勢力謀「獨」行徑，嚴重警告外部勢力干涉挑釁，東部戰區組織戰區陸、海、空軍、火箭軍等兵力，於當天上午7時45分開始至24日，在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習。目前軍演已結束。 特別的是，空軍在中共軍演期間，披露F-16V（blk20）透過AN/AAQ-33「狙擊手先進標定莢艙」（Sniper ATP，Sniper Advanced Targeting Pod）監控中共殲16、轟6型機的畫面，且在移動過程中仍持續標定共機，雖然軍方已將重要參數資訊遮蔽、裁切，但已顯示強大的監控能力。

美國2018年正式對台軍售，出售給台灣18具AN/AAQ-33，大幅提升F-16V日夜間對地攻擊能力，能遠距精準標定目標，並將高畫質影像回傳作戰指揮中心，可在1萬5000公尺高空偵測地面目標，準確度是空軍現役LANTIRN莢艙10倍，偵測距離達5倍，可大幅提升擊殺率，美軍F-15、F-16、F-18戰機、B-1、B-52轟炸機已全面配置。

熟悉軍事武器的國防部智庫、國防院學者舒孝煌接受中央社訪問時分析，AN/AAQ-33主要任務為空對地，雖然外界對於有無能力導引空對空飛彈存有疑慮，但北約2018年驗證已確認具有空對空追蹤目標能力。

此外，AN/AAQ-33為被動偵蒐並不會發出訊號，加上根據空軍釋出畫面顯示，F-16V位於共機後方，因此合理推測，共機對於被追蹤、鎖定可能渾然不知，若在適當距離發射AIM-9X響尾蛇飛彈，便能將其擊落，具有很大戰術優勢；但軍方也將高度、速度、敵方方位等參數遮蔽，難以得知追縱範圍及距離。

國防院學者蘇紫雲也提到，AN/AAQ-33相較LANTIRN，兼具搜索與標定功能，可空對地偵測雙光（可見光、不可見光）約87公里，空對空更高達187公里，也就是說，從本島上空就可遠距透過光電系統鎖定共機，在不觸發雷達警告器情況下，共機可能並不知道遭鎖定，達到靜默擊殺的效用。

在宣傳層面上，舒孝煌認為，中共這次對台軍演是「政治大於軍事」，主要在於恐嚇台灣；但國軍透過此畫面，更彰顯「我看到了你，我牢牢咬著你，且隨時可以打下你」的意涵；蘇紫雲則提到，國軍過去對此通常秘而不宣，但這次不僅可展現國軍戰力、嚇阻敵軍，更能對民眾展現國防實力，兼具技術、戰術、戰略及政治意義。

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