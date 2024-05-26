最上級5號艦「矢矧號」　首入母港舞鶴基地

▲日本第5艘最上級護衛艦「矢矧號」。（圖／日本海上自衛隊臉書）

文／中央社

日本海上自衛隊多功能護衛艦（FFM）「矢矧號」21日服役，昨天首度進入位於京都府舞鶴市的母港舞鶴基地，屬「最上級護衛艦」第5艘艦，預料第6艘艦近期也將部署在同基地。

日本讀賣新聞報導，最上級護衛艦標準排水量為3900噸，為強化船隻匿蹤能力、不易被雷達捕捉，艦身外觀更加平滑，尤其是朝向天空的圓柱形複合天線成為一大特徵。

最上級護衛艦英文歸類為FFM（Frigate Multi-purpose/Mine），FF代表巡防艦種，M代表多功能及水雷。

矢矧號所屬的第14護衛隊，是司令部位於橫須賀的海上自衛隊護衛艦隊直屬部隊。根據推測，雖然矢矧號母港位於舞鶴基地，但其任務海域不光是位於日本海，也會在東海及太平洋負責執行針對外國艦艇的警戒監視及情蒐任務。

最上級護衛艦搭載乘組員約90人，不到傳統艦艇人數的一半，除了藉由系統整合達到節省人力的目的外，還擁有掃雷艦的清掃水雷功能。

舞鶴基地昨天舉行矢矧號入港活動，海上自衛隊舞鶴地方隊總監伊藤秀人說，在海上自衛隊位於日本海的唯一港口部署最先進的護衛艦，具有極為重要的意義。

矢矧號艦長田村真禎說，身為艦長該做的事沒有改變，希望將矢矧號打造成充滿陽光歡樂且堅強有力，然後受到舞鶴所有民眾喜愛的艦艇。

日本軍事記者高橋浩祐昨天撰文表示，最上級護衛艦的1號艦及2號艦部署在橫須賀基地，3號艦及4號艦部署在佐世保基地，矢矧號是首度部署在舞鶴基地的最上級護衛艦。

高橋表示，矢矧號原本預定2023年12月服役，但受到半導體不足影響未能如期取得裝備，所以延至今年5月21日服役。

他指出，依照防衛省計畫，總計12艘最上級護衛艦的建造將告終，目前6號艦、7號艦及8號艦都已下水，未來預計還將另行採購12艘最上級護衛艦性能提升版的新型FFM。