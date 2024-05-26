外媒大讚：變裝皇后妮妃雅　已成台灣非官方大使

▲變裝皇后妮妃雅日前現身立法院外，力挺反國會擴權，支持民團訴求。（圖／CTWANT提供）

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台灣變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）近日在美國真人實境秀奪冠，她上周也現身立法院外，她25日在台北國際變裝節帶來精彩表演，這也是她的回台首秀。《路透社》更大讚，妮妃雅已成為台灣的非官方大使。妮妃雅也說，她要捍衛得來不易的民主。

據《路透社》報導，妮妃雅是第一個在《魯保羅變裝皇后秀》奪冠的東亞人，她也熱衷政治，在台北國際變裝節的演出，和其他50名變裝皇后一起走上舞台，贏得了熱烈的掌聲，讓數百名粉絲驚嘆不已。報導稱，妮妃雅已經是台灣在世界舞台上的非官方大使，她也是一位為台灣民主、自由的捍衛者，本月初她在總統府跟蔡英文談話，上週參加了立法院大規模抗議活動。

妮妃雅在表演前說，她的立場是一樣的，需要捍衛辛苦爭取來的民主，大家要站起來捍衛我們關心的事情，而她還在適應所經歷的一切，這一切發生太快，她很自豪能承擔皇后的責任。

據悉，妮妃雅是台灣變裝界中一位頗有名氣的藝術家，常穿誇張的香蕉服，在台灣廟宇表演，她也會在市場拍照。妮妃雅的朋友說，她看了妮妃雅的表演，讓她更有感表達自己。

據了解，妮妃雅說，台灣雖是小國，但是不要放棄，做喜歡的事有一天一定會被看見。而拿到冠軍的妮妃雅，有機會到巴黎奧運演出，「金鐘影帝」陳亞蘭也獻花給她，不少人感動的說，這就是可愛台的台灣。

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