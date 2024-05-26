　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

外媒大讚：變裝皇后妮妃雅　已成台灣非官方大使

變裝皇后妮妃雅捍衛民主　外媒大讚：已成台灣非官方大使

▲變裝皇后妮妃雅日前現身立法院外，力挺反國會擴權，支持民團訴求。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

台灣變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）近日在美國真人實境秀奪冠，她上周也現身立法院外，她25日在台北國際變裝節帶來精彩表演，這也是她的回台首秀。《路透社》更大讚，妮妃雅已成為台灣的非官方大使。妮妃雅也說，她要捍衛得來不易的民主。

據《路透社》報導，妮妃雅是第一個在《魯保羅變裝皇后秀》奪冠的東亞人，她也熱衷政治，在台北國際變裝節的演出，和其他50名變裝皇后一起走上舞台，贏得了熱烈的掌聲，讓數百名粉絲驚嘆不已。報導稱，妮妃雅已經是台灣在世界舞台上的非官方大使，她也是一位為台灣民主、自由的捍衛者，本月初她在總統府跟蔡英文談話，上週參加了立法院大規模抗議活動。

妮妃雅在表演前說，她的立場是一樣的，需要捍衛辛苦爭取來的民主，大家要站起來捍衛我們關心的事情，而她還在適應所經歷的一切，這一切發生太快，她很自豪能承擔皇后的責任。

據悉，妮妃雅是台灣變裝界中一位頗有名氣的藝術家，常穿誇張的香蕉服，在台灣廟宇表演，她也會在市場拍照。妮妃雅的朋友說，她看了妮妃雅的表演，讓她更有感表達自己。

據了解，妮妃雅說，台灣雖是小國，但是不要放棄，做喜歡的事有一天一定會被看見。而拿到冠軍的妮妃雅，有機會到巴黎奧運演出，「金鐘影帝」陳亞蘭也獻花給她，不少人感動的說，這就是可愛台的台灣。

延伸閱讀
她花20萬裝潢　房東阿嬤誇「好像民宿」！下秒喊滾不租了…天天門口堵人
「蕭貪」夫妻IKEA自備水瓶飲料裝到爽！　她看不下去…2人竟全程裝聾
誤以為貝殼「爽撿72個」　單親媽收到287萬罰單崩潰

ET快訊
快訊／廖老大車隊衝毀農田　比賽再爆意外1死1傷
「食道癌、口腔癌」常找同一人！醫示警「5大共同危險因子」
性侵猥褻2女童！　30歲師圖書館下手
印度遊樂場大火28死！9孩童喪命　屍體焦黑難辨認
獨／黑鮪魚價大崩盤！　漁業署緊急護盤
獨／民進黨中央人事悄搬風　異動職務11個

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

9.6萬標下「風乾200年」拿破崙生殖器！　尺寸如嬰兒手指

串連10萬個輝達晶片！　馬斯克擬替xAI打造「最大超級電腦」

外媒大讚：變裝皇后妮妃雅　已成台灣非官方大使

印度新生兒醫院大火！　氧氣瓶「加劇火勢」至少7嬰死亡

印度遊樂場大火增至28死　屍體焦黑難辨認

「圍巾捲入輸送帶」勒頸拖行！英行李員終身殘疾　家屬喊告了

研究：喝下「感染禽流感」生乳　老鼠器官驗出大量病毒

日15歲女高中生狂嗑止痛藥　跟風「藥物過量」暴斃男大生家

岸田文雄今首度正式會晤李強　將呼籲台海和平穩定重要性

男子吃野生熊肉「感染腦蟲」　一查全家6口都中鏢

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

取６１顆卵植３次才成功　一聽試管寶來臨媽大哭

火雞每天追偶像？　美郵差送信遭窮追不捨

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

黃宣《歌手2024》最新排名第2！　自彈自唱抒情歌「贏過那英」

9.6萬標下「風乾200年」拿破崙生殖器！　尺寸如嬰兒手指

串連10萬個輝達晶片！　馬斯克擬替xAI打造「最大超級電腦」

外媒大讚：變裝皇后妮妃雅　已成台灣非官方大使

印度新生兒醫院大火！　氧氣瓶「加劇火勢」至少7嬰死亡

印度遊樂場大火增至28死　屍體焦黑難辨認

「圍巾捲入輸送帶」勒頸拖行！英行李員終身殘疾　家屬喊告了

研究：喝下「感染禽流感」生乳　老鼠器官驗出大量病毒

日15歲女高中生狂嗑止痛藥　跟風「藥物過量」暴斃男大生家

岸田文雄今首度正式會晤李強　將呼籲台海和平穩定重要性

男子吃野生熊肉「感染腦蟲」　一查全家6口都中鏢

房東偷拍女留學生洗澡！　被抓包狂威脅：最好假裝什麼都沒發生

黃山飛來石遭雷擊　傳出多名遊客受傷

(G)I-DLE化妝師親授「快速敷衍妝」　10分鐘畫完放大眼型、底妝更乾淨

台藝人紛表態統一！凌濤轟賴清德「只會體諒」　無法具體解決

快訊／車停多日未動！男子陳屍台中監獄附近車內　警封鎖調查中

快訊／廖老大車隊衝毀農田…關山拉力賽再傳意外！自撞1死1傷

民進黨昔提「聽證調查」為什麼？　柯建銘親揭30年釋憲因果

半夜衝立法院　未婚妻「怒換門鎖」：不用回家了！聽1句話秒龜縮

9.6萬標下「風乾200年」拿破崙生殖器！　尺寸如嬰兒手指

妹子愛「玉鐲」百搭又氣質！她曝血淚經驗勸世：小心隱形凶器

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

國際熱門新聞

露營聽到「下雨聲」驚見白蟻爬滿帳！　影片狂吸900萬次觀看

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

夫婦中2636萬大獎　1通電話卻害獎金泡湯

妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕

首位千禧世代聖人！　教宗方濟各認證了

4年來首度！今年5月才有「第1個颱風」生成

拜登：堅定維護台海和平穩定　需要時會動用武力保護盟友

新航亂流「傷者集中機尾」！　醫憶機內慘況

最宜居行星找到了！光速飛40年可抵達

台灣是富國島第2大客源　4個月7萬人次到訪

巴紐「大規模山崩」毀村落　受災數逾4000人

富士山搭黑幕　陸客出奧招在「布上挖洞」

邪教領袖「強吻信徒GG」！騙能重振雄風

專家教買菜7招　貨架「這位子」東西最貴

更多熱門

相關新聞

「自己國家自己救」！　柯建銘喊話：28日關鍵一天台灣人民站出來

「自己國家自己救」！　柯建銘喊話：28日關鍵一天台灣人民站出來

立法院審議「國會改革法案」進入尾聲，國民黨放話28日就要全數過關，民團與抗議人士則回應屆時「再聚街頭」。對此，民進黨總召柯建銘昨（25日）喊話，台灣人民站出來，5月28日是最關鍵的一天，自己的國家自己救，大家用民主的海嘯，來防止藍白聯手賣台！

柯建銘喊話藍白坐下來談　賴士葆酸：要跟口中的中共同路人溝通？

柯建銘喊話藍白坐下來談　賴士葆酸：要跟口中的中共同路人溝通？

柯建銘曾力挺國會改革？　羅智強貼證據酸：想關人民的就是民進黨

柯建銘曾力挺國會改革？　羅智強貼證據酸：想關人民的就是民進黨

藝人表態、軍演是系列攻勢　學者：中共從內到外削弱台灣執政

藝人表態、軍演是系列攻勢　學者：中共從內到外削弱台灣執政

賴清德喊團結　籲國會尊重程序正義

賴清德喊團結　籲國會尊重程序正義

關鍵字：

變裝皇后台灣妮妃雅民主立法院

讀者迴響

熱門新聞

阿信脫口「我們中國人」後首回應！

露營聽到「下雨聲」驚見白蟻爬滿帳！　影片狂吸900萬次觀看

歌迷已進場　妮姬米娜演唱會突取消

DJ SODA比基尼布料太少「內褲洞超大」

觀眾已入場「陳奕迅突宣布取消演唱會」

女學生床上跪趴等老師「喬脊椎」遭性侵

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

打包飛機餐「燒臘雙拼」挨罰20萬　印尼籍旅客繳不出被遣返

婆婆喊要照顧姑姑　人妻曝兒神回1句

五月天、蔡依林喊「我們中國」　賴清德盼國人體諒

男大生肛門塞按摩棒！醫問原因氣炸

陸女被老公家暴16次　重傷「終身掛糞袋」

全台變天！　「一片紫紅」下最大時間曝

賀軍翔涉性侵！知情人士爆：疑德撲女荷官糾紛

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」

更多

最夯影音

更多

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面