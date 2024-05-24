想要PS5老婆卻買Switch　夫妻停車場吵架「男被甩下車殺死」

▲夫妻為了遊戲機吵架，導致丈夫死亡。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國密西根州44歲女子文妮絲(Vinnice Leon)和丈夫羅伯特(Robert Leon)為了買哪款遊戲機發生爭吵，她不顧丈夫意願，買了任天堂Switch而不是PlayStation 5，導致丈夫氣到衝到引擎蓋上，被她甩下車重傷死亡。

事件3月25日中午12時35分左右發生在密西根州霍蘭市(Holland)，文妮絲被控在當地速食店餐廳外開車害死丈夫羅伯特，近來因危險駕駛致他人死亡罪被正式起訴。

Woman Charged In Husband's Death After Wendy's Parking Lot Fight Over Nintendo Switch https://t.co/IJI0ivUfkF via @Toofab — Jennifer Gould (@jennifergould) May 22, 2024

根據法庭資料，文妮絲當時與丈夫為了要買哪一款遊戲機發生嚴重爭吵，羅伯特下車後，文妮絲試圖想把車開走時，羅伯特立即跳上汽車引擎蓋上，最後被文妮絲甩下車，頭部重傷引發腦出血。

文妮絲日前接受當地電視台採訪時表示，她當時無意傷害丈夫，是被暴怒的丈夫嚇了一跳，「我從來沒有看過他這麼暴怒的樣子，對我大吼大叫，還對我動手，把當時也在車上的女兒嚇壞，所以他下車時，女兒一直叫我開車」。

文妮絲強調，她當時沒有要拋下丈夫，只是想開到附近停車場，讓丈夫可以冷靜一下，沒想到對方突然跳上車、又摔下來，因為頭部重傷，送醫後逝世。文妮絲20日出庭後，繳交1,000美元（約台幣3.2萬元）保釋金後獲釋，案件將於28日再度庭審。