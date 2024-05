想要PS5老婆卻買Switch　夫妻停車場吵架「男被甩下車殺死」

▲夫妻為了遊戲機吵架,導致丈夫死亡。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國密西根州44歲女子文妮絲(Vinnice Leon)和丈夫羅伯特(Robert Leon)為了買哪款遊戲機發生爭吵,她不顧丈夫意願,買了任天堂Switch而不是PlayStation 5,導致丈夫氣到衝到引擎蓋上,被她甩下車重傷死亡。

事件3月25日中午12時35分左右發生在密西根州霍蘭市(Holland),文妮絲被控在當地速食店餐廳外開車害死丈夫羅伯特,近來因危險駕駛致他人死亡罪被正式起訴。

