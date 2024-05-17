北投娃娃機店被竊88隻公仔！警1招3hrs速破案　他嘆：來不及賣就被抓

記者黃宥寧／台北報導

警電眼揪賊！32歲朱姓男子因缺錢，跑到北市北投區某娃娃機店將機台上模型公仔全摸走，還跑進倉庫行竊，被害台主清查共有88隻模型失竊，損失約10萬。警方獲報後，透過監視器追查，短短幾小時就在新北蘆洲區緝獲朱男，當場扣贓物、毒品安非他命等，全案依法移送士林地檢署偵辦。

▲北市北投區一家娃娃機店驚傳遭竊賊大量搜刮娃娃機內模型，共計88隻公仔不翼而飛。（圖／記者黃宥寧翻攝）

本月7日上午6時許，朱嫌駕駛租賃車前往某娃娃機店，將機台上方及店內倉庫共88隻模型（其中還有一番賞和GK公仔）搜刮搬上車，台主當天下午5時許發現後報警。

▲朱嫌後車廂塞滿竊來的公仔。（圖／記者黃宥寧翻攝）

大屯派出所獲報後，立刻調閱監視器鎖定竊賊身份、車輛，當日晚間8時許在新北蘆洲區查獲朱姓犯嫌，並於其作案車輛內查扣大批模型公仔，更在駕駛座旁發現安非他命吸食器。

據了解，朱男落網後，低落說缺錢才行竊，沒想到還沒銷贓就被抓，警詢後依竊盜、違反毒品危害防制條例等罪嫌移送士林地檢署偵辦，複訊後請回。

大屯派出所所長廖文麒呼籲，遇有可疑人士請立即撥打110報案專線，通報警方到場處置，以維護社區治安及提供民眾安全無虞的生活環境。