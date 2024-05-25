才誇警貼心！酒駕男摔水瓶拒酒測　抓狂飆罵：對你有什麼好處？

記者鄧木卿／台中報導

台中市29歲王姓男子日前和友人到KTV嗨唱到清晨後，騎機車闖紅燈被攔查，王男對於員警主動遞送過來的礦泉水大誇好貼心喔，不料得知警員堅持要酒測後當場變臉，「怒斥員警這樣做有什麼好處」，「害我無法生活」，「又沒有危害到任何人」，最後還怒摔水瓶拒絕酒測，警方也開出18萬元罰鍰，移置保管該機車。

▲▼一名酒駕男子才誇警察貼心，得知酒測後果當場飆罵「對你有什麼好處？」。（圖／民眾提供，下同）

台中市警察局第四分局大墩派出所警員賴子揚，日前凌晨5時許巡經向上路、惠中路口時，攔下違規闖紅燈的王男，初步使用酒精檢知器呈現酒精反應，王男坦承，和友人到KTV唱歌完準備返家，期間有喝酒，再三央求不要施測，並對於員警提供礦泉水供其飲用，直誇警察貼心。

然而在員警講述酒測相關規定後，打算進行酒測時，王男瞬間變臉，大怒痛斥員警這樣做，有什麼好處？害他無法生活、上班，再得知機車會被查扣，更是氣憤不已，「我酒駕又沒有危害到任何人，為什麼不行？」「我都拒測了，你們怎麼知道我有喝酒？」最後還憤怒摔水瓶，拒絕酒測。

員警除依道路交通管理處罰條例第35條第4項規定，開出18萬罰鍰，當場移置保管該機車之外，連同闖紅燈、駕照業經註銷仍駕駛機車之違規項目一併開罰。