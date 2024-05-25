柯建銘指朝野「坐下來談的時間快到了」　要溝通「國會不能永無寧日」

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者呂佳賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

立院審議藍白國會改革方案衝突不斷，對於日後朝野攻防，民進黨團總召柯建銘今（25日）上午受訪時直言，朝野對峙會盡力去溝通，很多事情到一個臨界點時，大家都要冷靜坐下來好好談，談出一個遊戲規則、台灣民主才能繼續運作，這時間也快到了，後面還很多議案，國會不能永無寧日，朝野必須坐下來談、不要堅持己見，透過對話真理會越辯越明，很希望也很期待。

調查權部分，昨日二讀通過增訂第50條之2「接受調查詢問之人員，經主席同意，於必要時得協同律師或相關專業人員到場協助之」，對此，柯建銘表示，把國會調查權無限擴張，好像刑事犯罪偵辦，即便是刑事犯罪偵辦也可以請律師到場，這次修法居然還要主席同意，刑事訴訟法都沒有這樣規範，若拒絕調查有偽證罪，把國會調查權無限擴張。

柯建銘指出，585釋字當年就是他提的，20年來沒人敢修國會調查權，其他該修都修過了，剩下的都涉及擴權、違憲。

對於相關修法，柯建銘直言，585釋字寫得很清楚，即便是官員，終極手段也只能罰錢，現在擴及到個人、企業、軍隊，比如說潛艦，國會可以調查潛艦嗎？把國家機密都拿出來；比如說中科院研發飛彈資料，這可以調查嗎？連審查都要秘密會議，可以看出此次修法非常荒謬，這樣擴張解釋絕對是違憲。

柯建銘補充，還扣到藐視國會罪，離譜至極、絕對違憲，任何個人也一樣，講企業有沒有壟斷之虞，質疑台積電有沒有壟斷，請張忠謀來，把帳冊跟營業秘密調來看看，有這樣的國家跟法律嗎？藍白頭殼一個洞嗎？

柯建銘也感嘆，今天終於中共跟立法院安靜一天，下禮拜二又是山雨欲來風滿樓，希望能夠平靜落幕，這比較重要，希望民主能夠實現。

至於有網友稱要肉搜黃國昌小孩，柯建銘強調，所有非理性行為，民進黨一概反對也不鼓勵，請不要亂搞。