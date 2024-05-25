幕後／賴清德520前「預判中共多套施壓劇本」　上週出現軍演徵候

▲520總統就職典禮 。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

中共近日藉由總統賴清德就職演說，啟動「聯合利劍-2024A」軍演。國安高層受訪時指出，在520就職典禮前，國安單位就有預判多套中共施壓的可能劇本，而「軍演」就是其一；他指出，中共涉外單位近來在國際努力洗掉戰狼形象，習近平才在巴黎倡議奧運全球停火，因此原本確實沒要升高態勢，但如今卻啟動軍演。

國安高層受訪時表示，在520賴清德就職前，大約5月中旬左右（約上週），相關情資掌握到，中共在台海周邊有預置兵力，水面艦進入幾個特定水域外，海警船也有相關動作，從這些位置上來評估，就大概可以看出未來可能態勢；因此，早在520就職前，國安相關單位已經就中共各項可能施壓作為，進行多套版本的劇本預判、鋪排，以及相關因應。

在中共軍事演習的鋪排上，國安高層分析：首先，5月21日，台辦系統發布一份措辭嚴厲的新聞回應後，同時也策動台灣部分的藝人，大量轉發中國官媒「台灣從來不是一個國家」的內容。當時國安系統便已知悉，這是就演習的正當性，來進行預先的鋪陳工作。

在5月23日一早，國安高層表示，可以觀察到，第一時間，台灣在地協力者或具指標性的媒體，直接使用「懲戒台獨」的用詞或標題來發布軍演新聞；而24日時，具指標性媒體也以社論方式，指名軍演就是因為賴清德的演說內容所造成。

這兩天的中共認知戰作為方面，國安單位指出，中共官媒、相關社群，統計超過20萬則以上的訊息在進行操作，也有在地協力者與媒體。主題大致聚焦在三大主軸：第一，強調軍演的正當性，一切都是因為賴清德的演說；第二，美方不值得信任；第三，中國才掌握了區域跟相關詮釋的主導權。

▲國防部釋出我空軍監控共機殲16型機畫面。（圖／國防部提供）



如果攤開國安單位就中共施壓的多套劇本來看，國安高層人士坦言，就目前狀況看來，「軍事演習」是最糟糕的劇本。他說明，中國近來積極操作「穿梭外交」，意圖在改變國際上他們「戰狼」的形象，而國際間，在520前夕，眾多國家跟組織也都呼籲中國克制，最後中國卻選擇以軍事威脅台灣。

國安人士進一步指出，北京本來期望可以透過軍事演習，讓台灣人民有戰爭恐懼，進而質疑新政府，但這種手法，反而讓台灣朝野站穩一致立場，連國民黨都出來呼籲中共克制。他說，台灣人民的生活也很如常，演習的第一天台股上漲，反觀中國股市下跌。

國安高層透露，北京涉外圈並未有意在520後進行升高態勢的動作，但在涉台人士指示下有所轉變。對於這樣的轉變，他表示，看幾週前，中國國家主席習近平才在巴黎倡議奧運期間「全球停火」，但此刻卻轉而啟動軍演，這個動作反而讓這些倡議顯得有些尷尬。

總體而言，中共本次藉由520演說啟動軍演，其實在520前，國安單位已有預判，並就可能發展的劇本進行多套版本的鋪排與因應。所以，在23日中共宣布軍演後，相關單位就從既定因應作為，可以直接執行後續的準備動作，好比國防部長顧立雄依既定計畫，下令國防部成立應變中心等。

▼中國「聯合利劍」軍演，我海軍啟動戰術偵搜大隊無人機執行監控作業。（圖／國防部提供）

