賴清德就職演說「未脫離蔡英文路線」　中共軍演借題發揮全為大內宣

▲黨政人士認為，賴清德得總統就職演說針對兩岸的部分，並未脫離蔡英文路線。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

總統賴清德520就職演說談及內政、外交、兩岸等各項議題與願景，在國際間普遍獲得不少正面評價，但從中共到我國在野黨，皆認為賴德演說具有挑釁意味，近日來中國發動的軍演便是對於演說內容的回應。但黨政人士分析，賴清德兩岸論述並未脫離蔡英文路線，反而具體釋出善意，中方發動軍演只是為向中國內部有所交代，借題發揮，根本是早就安排好的戲碼。

黨政人士指出，賴清德就職演說備受各界肯定，包括美國國務卿布林肯聲明「美國祝賀賴清德就任並成為台灣第五位民選總統」，期待深化台美關係、維持台海和平穩定；美國前國務卿龐培歐也認為，賴清德「在充滿挑戰的時刻接任，他非常謹慎」。

美國國務院則對於賴清德所提「維持台海和平穩定與現狀」態度，表示歡迎與肯定；日本內閣官房長官林芳正也強調「台灣是共享基本價值、有緊密經濟關係、人員往來相當重要的夥伴與朋友」等，皆可看出各國對於賴清德在就職演說中展現堅定、穩健、踏實態度持相當正面評價。

除了各國政府的正片評價外，賴清德演說內容也受到國際媒體關心。針對兩岸論述方面，外媒分析多認為新政府接續蔡英文前總統路線，以「四個堅持」為基礎堅持對等交流立場，並呼籲中國共同維持台海及區域的和平穩定，具體釋出善意。

例如，《彭博社》以「台灣新總統呼籲中國終結戰爭威脅」為題指出，賴清德重申維持兩岸現狀，美國應能感到滿意；《華爾街日報》肯定「賴總統在動盪時期提供可預測性」；英國的《金融時報》認為，賴清德承諾「不卑不亢，維持現狀」，明確對中釋出善意；日本《產經新聞》則以「賴清德總統承繼蔡英文外交國安路線」為題進行報導，一致評價賴清德就職演說中的兩岸論述「硬氣中帶有善意」，展現堅定務實態度。

即便在國際社會中一片好評，但中方對此仍跳腳不已。黨政人士說，從中國外交部長王毅、國台辦發言人陳斌華到中國官媒，無一不對賴清德演說內容充滿批評；台灣內部也有協力者為中方加油添醋，國民黨政治人物就稱「兩岸互不隸屬」是「新兩國論」，認為賴的演說充滿挑釁意味。

黨政人士指出，早在2003年，馬英九擔任國民黨副主席時就就曾提出「中華民國是主權獨立的國家，兩岸互不隸屬」；馬英九總統任內，其陸委會主委賴幸媛、夏立言也曾提出「兩岸互不隸屬是政治現狀」；2021年，蔡英文於國慶典禮演說中也再次重申「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」主張。因此，賴清德的互不隸屬論述，並未脫離原先路線，甚至還拋出具體政策明確對中釋出善意。

黨政人士直言，北京當局為了對內有所交代，軍演是勢在必行，主要目的是要「對內定調」，不讓中國內部對賴清德演說內容、國際社會的正面評價等，多做討論與傳播；同時對外抗議，針對國際社會挺台言論表示不滿。由此可知，無論賴清德說什麼，中方發動軍演，都是早就安排好要借題發揮的戲碼。

黨政人士強調，對岸未能接住賴清德拋出的善意，錯失對話良機，更坐實中國正是台海及區域和平穩定中的不確定因素。對於中方大動作軍事演習，不僅台灣社會不買單，國際社會也紛紛出聲譴責，反而讓軍演行動更顯無稽與無理。