「苗博雅完全沒有公信力了！」　他轟「2兆錢坑法案」全造謠

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「苗博雅完全沒有公信力了！」　黃揚明轟「2兆錢坑法案」全造謠

記者邱晟軒／綜合報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁提出環島高速鐵路、花東快速公路及國道六號東延花蓮段等3案，遭民進黨質疑預算要高達兩兆元，痛批是錢坑法案；北市議員苗博雅也透露，立法院要闖關傅崐萁的兩兆法案。對此，資深媒體人黃揚明批評，兩兆錢坑法案是造謠，苗博雅更是「完全沒有公信力了」。

黃揚明日前在政論節目《大新聞大爆卦》針對「兩兆錢坑法案」進行討論，他表示「民進黨說什麼兩兆？我們現在認真來談這個兩兆、這個錢坑法案的問題，這個完全是謠言！」

黃揚明說明，兩兆的那三條法案，一個叫環島高速鐵路，一個叫花東快速道路，還有一個叫國道六號東延。這三個該不該用立法的方式？現在西部那條高鐵有立法嗎？沒有！這種公共建設不需要立法就可以做，不過現在問題是，在野黨想要這個建設，但執政黨不要，所以在野透過立法要求行政部門去做，「可不可以這樣做，那又是另外一回事」。

▲▼台北市議員苗博雅。（圖／記者黃克翔攝）

▲黃揚明：兩兆錢坑法案是造謠！痛批苗博雅沒有公信力了。（圖／記者黃克翔攝）

黃揚明進一步指出，這三條法案在5月16日以前，曾有一場朝野協商，是由立法院長韓國瑜親自主持，會議紀錄逐字稿現在都有了。當天參加朝野協商的所有人默契就是，「在新任交通部長上任之前不會處理，等到新任交通部長上任後，再召集協商」。所以新任交通部長李孟諺520才上任，所以接下來韓院長還會召集協商，那怎麼會在17日要通過呢？

「所以講說17日要通過的是誰？台北市議員苗博雅！」黃揚明質疑，苗博雅身為一位選過立委的人，竟然在網路上散播不實訊息，造謠2兆錢坑法案。黃揚明痛批，「你光是這一個黑歷史，以前我都覺得妳講話還算是中道理性的，但經過這一次，很抱歉，苗博雅，你完全沒有公信力可言了，你完全在造謠！」

黃揚明進一步解釋，這3條法案都沒有提及預算。其中，花東快速公路有一條提到上限是2500億，其餘兩條都沒有具體預算。黃揚明指出，台灣高鐵總經費5000多億，政府只出1000億，因為這個叫BOT案。今天就算真的兩兆，會不會政府真的花兩兆？也還不一定，而且這兩兆還是「民進黨的行政部門」去粗估的。

▲▼立法院院會持續處理國會改革五法，立法院長韓國瑜宣布暫時休息。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院今持續處理國會改革五法，立法院長韓國瑜宣布暫時休息。（圖／記者李毓康攝）

針對近日網路流傳圖卡，宣稱17日院會如果沒打架的話，就會通過兩兆花東交通建設立法。台灣事實查核中心調查指出，檢視討論事項，與花東建設有關的議案為第7案《環島高速鐵路建設特別條例草案》、第8案《花東快速公路建設特別條例草案》，網傳的《國道六號東延花蓮建設特別條例草案》並不在17日、21日議程中。

台灣事實查核中心說明，另外預算方面，目前僅「花東快」法案明訂預算上限為2500億元，而「環島高鐵」、「國道東延」2案尚未訂出預算，因此2兆法案的說法，只是民進黨對花東3案的花費估算。

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