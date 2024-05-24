哈爾濱一住戶陽台爆炸「致1死3傷」　碎片噴上高架多車遭殃

記者廖翊慈／綜合報導

黑龍江哈爾濱一住宅大樓4樓陽台昨（23）日7時許發生爆炸，造成1死3傷。香坊區緊急管理局對此回應，疑似為住戶瓦斯未關，早上打火時出現閃爆，目前現場狀況已控制住。

據《新華網》報導，5月23日，哈爾濱香坊區古香街46號一小區住宅發生爆炸引發關注，現場有居民表示，疑似室內瓦斯罐爆炸。現場影片顯示，涉事住宅大樓4層一房間臨街陽台被炸開，周邊多個住戶的窗戶、牆體受損嚴重。

▲事發地點為一4樓陽台。（圖／翻攝自微博）

另有一段行車紀錄器的畫面顯示，爆炸當下，石塊、雜物伴隨著衝擊，飛向高架橋上行駛的車輛，造成多輛被砸中，影響交通。

▲▼爆炸波及到一旁的高架。（圖／翻攝自微博）

報導指出，發生爆炸的建築為一棟老式6層住宅大樓，該樓4層一房間的陽台已脫落，與之相鄰的多間房屋玻璃、牆體也遭受波及。附近商家透露，事發後現場已經拉起警戒線，消防救援人員迅速趕到現場處置。

香坊區一名政府人員表示，事故造成1死3傷，該住戶有2名老人、1個孩子，疑似家中未關瓦斯罐，在早上打火時出現閃爆。1名老人死亡，3人受傷（另1名老人、小孩和1名鄰居）無生命危險。當地緊急、住建等多部門已到現場處置，相關善後工作和原因調查正在進行中。