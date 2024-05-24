男童狠砸酒桶！意外引發爆炸慘被「打臉反擊」　他飛噴倒地頭破骨折

▲俄國一名男童貪玩將啤酒桶砸向地面，不料桶子卻意外爆炸，射中男童臉部，害他受重傷。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯一名10歲男童22日在一座住宅院子裡玩耍時，因為身邊的啤酒桶突然發生爆炸，導致他的頭部和臉部嚴重受傷。

據Newsflare上的一段影片顯示，這起事件發生於托木斯克市（Tomsk）的科薩列夫街（Kosarev Street）。事發當時，這名小男孩正與夥伴一同在住宅區的院子裡玩耍，突然看見附近地面躺著一個棕色啤酒桶。

An empty beer keg blew off half the face of a schoolboy from Tomsk. pic.twitter.com/ZtddzPSjts — Beautiful Russia (@BeRuzzia) May 22, 2024

監視器畫面顯示，男童徑直上前撿起啤酒桶，並用力地將看起來空無一物的酒桶砸向地面。不幸的是，酒桶在撞擊地面後，突然發生大爆炸，強而有力的衝擊波瞬間射向男孩，導致男童跌倒在地，面部也受到衝擊。

事故發生後，急救人員迅速趕往現場，將受傷的男孩送院治療。醫護人員認為，男童的頭部受到了開放性創傷，臉部也有嚴重的撕裂傷，伴隨上顎骨折，所幸桶子沒有砸傷他的眼睛。

▲男童的頭部有開放性創傷，臉部也有骨折。（圖／翻攝自X）