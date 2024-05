男童狠砸酒桶！意外引發爆炸慘被「打臉反擊」　他飛噴倒地頭破骨折

▲俄國一名男童貪玩將啤酒桶砸向地面,不料桶子卻意外爆炸,射中男童臉部,害他受重傷。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

俄羅斯一名10歲男童22日在一座住宅院子裡玩耍時,因為身邊的啤酒桶突然發生爆炸,導致他的頭部和臉部嚴重受傷。

據Newsflare上的一段影片顯示,這起事件發生於托木斯克市(Tomsk)的科薩列夫街(Kosarev Street)。事發當時,這名小男孩正與夥伴一同在住宅區的院子裡玩耍,突然看見附近地面躺著一個棕色啤酒桶。

An empty beer keg blew off half the face of a schoolboy from Tomsk. pic.twitter.com/ZtddzPSjts