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社會 社會焦點 保障人權

警爬牆抓詐欺犯　她控住家遭毀損「留血跡」...萬華警回應了

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局偵查隊警員16日前往新北市板橋區一處民宅追查詐欺嫌犯，嫌犯卻趁隙攀爬陽台至隔壁民宅躲藏，警方攀牆進入逮人，卻被隔壁住戶指控住處遭毀損、門鎖也被破壞；萬華分局澄清，當天管委會不願意提供屋主聯繫電話，但有留下聯繫方式交給管理員代為轉知。

警方調查，37歲陳姓男子因詐欺案遭台中地檢署發布通緝，後來又涉及詐欺案件遭北市萬華分局偵查隊警員鎖定，萬華分局警員16日鎖定陳男躲藏在新北市板橋一處民宅，立刻動員警力前往逮人。

▲▼萬華分局解釋，女子強調家裡留下的紅色液體並非血跡，而是制伏嫌犯的辣椒水。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲萬華分局警員前往民宅逮人，卻被隔壁鄰居控訴「家裏全毀」。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方到場後，發現陳男從後陽台逃逸至隔壁民宅內躲藏，立刻尾隨攀牆將入民宅將人逮捕，並在其住處內搜出安非他命、犯案手機等證物，訊後依詐欺等罪送辦。

陳姓男子因為在網拍涉及詐騙案件遭到警方鎖定，警方發現他因為另一起詐欺案件，遭台中地檢署判刑8個月，但未依照規定入監服刑，所以被發布通緝，因此依照詐欺通緝解送台中地檢署歸案。

▲▼萬華分局解釋，女子強調家裡留下的紅色液體並非血跡，而是制伏嫌犯的辣椒水。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲萬華分局解釋，女子指控家裡留下的紅色液體並非血跡，而是制伏嫌犯的辣椒水。（圖／記者邱中岳翻攝）

但警方攀爬至隔壁民宅逮捕陳嫌的過程，卻被隔壁民宅的女住戶控訴，窗簾及後陽台區座椅破損，牆面及地上染有血跡，一度懷疑是小偷進去，事後調閱監視器還以為是討債集團逼債打人。

女住戶詢問大樓物業公司，才得知是隔壁住戶被北市萬華分局跨區執行搜索任務，但是造成家中毀損警方卻不聞不問，還被鄰居誤會家裡遭警方搜索。

警方事後解釋，女住戶所看到的紅色液體並非血跡，而是嫌犯當時抵抗，所以噴辣椒水制伏，事後也想透過管委會取得女住戶聯繫方式，卻被管委會拒絕，轉而留下聯繫方式給管理員代為轉知，並非女子控訴「未曾聞問」。

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