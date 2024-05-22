　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄突宣布在烏克蘭周邊舉行「戰術性核武」演習　回應西方挑釁

▲▼俄羅斯總統普丁2024年5月9日出席在莫斯科紅場舉行的勝利日閱兵。（圖／路透）

▲普丁下令在靠近烏克蘭周邊的南部軍區舉行核武訓練。（圖／路透

記者王佩翊／編譯

俄羅斯國防部於21日無預警地宣布，俄軍已經根據總統普丁的命令，在烏克蘭鄰近地區進行第一階段的「戰術性核武」（tactical nuclear weapon）演習，並強調這是對於西方「好戰威脅」的回應。

根據《路透社》報導，莫斯科當局在對烏克蘭發動攻擊的2年多裡，就曾多次提及核武庫。俄羅斯國防部21日在聲明中明確指出，此次核試的目的是「保護俄羅斯國家領土的完整和主權，以對抗西方某些官員的挑釁和威脅」。

此前英國前首相卡麥隆在訪問基輔期間曾表示，烏克蘭有可能使用英國的武器對抗俄羅斯。法國總統馬克宏也曾提出，派遣西方軍隊前往烏克蘭參戰的可能性。俄羅斯聲稱這些言論已對該國造成安全威脅，對英法兩國提出指控，認為他們挑釁俄羅斯。

演習的地點位在俄國南部軍區，該區域涵蓋了莫斯科宣稱已經併入的部分烏克蘭地區，白俄羅斯也將參與。核武專家則認為，這次的演習是普丁對於西方國家的警告，旨在阻止西方進一步介入烏克蘭戰爭。雖然西方國家未派遣軍隊參戰，但提供了武器和情報支持給基輔。

俄羅斯國防部表示，演習的第一階段涉及伊斯坎德爾飛彈和匕首飛彈，目的是確保單位和裝備為「戰術核武器」的作戰做好準備，以確保俄羅斯國家的領土完整和主權。

值得注意的是，「戰術性核武」和能夠摧毀整個城市的「戰略性核武」有所不同。戰術性核武的目標是在戰場上使用，爆炸威力相對較小，但仍具有巨大破壞力，通常用於對敵方基地、機場、港口或大型部隊車輛集結處進行精準攻擊，能對西方國家帶來震撼效果，但是不一定引發全面性的核戰。

ET快訊
殺人未遂犯脫逃中　雙北家長崩潰：拜託警方快逮人
3刀男早餐吃肉排吐司　父母痛心「自行負責」仍急找律師
快訊／盧秀燕宣布：長髮男、高中生「終身免費搭捷運」
弄丟iPhone！　全家人取消聚會翻垃圾山　
快訊／開車猛撞滿地血！　見警冷笑：我撞的
快訊／歐漢聲認愛！　證實女方懷孕
今「間歇性大雨」突襲全台　專家示警：降雨區域往北移
捏耳朵助攻是她！藍眼妹圍攻3刀男　洋裝染血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

路透：愛爾蘭今宣布「承認巴勒斯坦國」　以色列：勿淪哈瑪斯棋子

教廷國務院長：梵蒂岡欲在中國成立常駐代表

美「挺台前眾議員」遭中國制裁　陸外交部：干涉內政

俄突宣布在烏克蘭周邊舉行「戰術性核武」演習　回應西方挑釁

烏克蘭摧毀黑海艦隊「最後1艘」飛彈艦　削弱俄軍海上戰力

洛杉磯警方：對《六人行》馬修派瑞之死展開調查

賀電引爭議　美眾議員新聲明：所有政黨彼此尊重對話

新加坡航空客機遇亂流！空姐撞到滿臉血　乘客1死、7重傷

以色列查扣攝影設備　美聯社強烈譴責要求歸還

納坦雅胡批ICC發逮捕令：極度令人憤怒

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

恐怖畫面曝！中捷男發瘋狂揮刀　乘客滿臉血擒抱制止

600萬電動車「滑落拖車」半毀　車主是財富女神...買給羊駝坐

17歲高中生中捷遇襲住加護　爸心疼：插管...肋骨+筋都斷

中捷3刀男移送畫面曝光！　坐輪椅上警車「拒夜間警詢」

路透：愛爾蘭今宣布「承認巴勒斯坦國」　以色列：勿淪哈瑪斯棋子

教廷國務院長：梵蒂岡欲在中國成立常駐代表

美「挺台前眾議員」遭中國制裁　陸外交部：干涉內政

俄突宣布在烏克蘭周邊舉行「戰術性核武」演習　回應西方挑釁

烏克蘭摧毀黑海艦隊「最後1艘」飛彈艦　削弱俄軍海上戰力

洛杉磯警方：對《六人行》馬修派瑞之死展開調查

賀電引爭議　美眾議員新聲明：所有政黨彼此尊重對話

新加坡航空客機遇亂流！空姐撞到滿臉血　乘客1死、7重傷

以色列查扣攝影設備　美聯社強烈譴責要求歸還

納坦雅胡批ICC發逮捕令：極度令人憤怒

路透：愛爾蘭今宣布「承認巴勒斯坦國」　以色列：勿淪哈瑪斯棋子

抗議群眾遭徐巧芯、黃國昌嘲笑？　藍委：民眾被綠當成恐嚇工具

拿坡里連2周「大披薩下殺199元」！　名字中1字加碼爽喝1元可樂

新竹客雅溪突變牛奶河！工程行殘漆廢水全流入　環保局要罰了

違停嗆「有種開槍」　工人襲警只要求歸還1物：有歷史意義

殺人未遂犯脫逃中　雙北家長崩潰：拜託警方快逮人

拆穿300萬詐騙　屏東縣警局長頒獎勵金表揚行員　

教廷國務院長：梵蒂岡欲在中國成立常駐代表

抖音影片激增⋯文化部長李遠直批「認知作戰」：看了很討厭

3刀男一早爽吃肉排吐司！父母痛心「自行負責」　仍急找律師護兒

外銷日本蒲燒鰻魚 買4再送4鯛魚排

國際熱門新聞

旅客憶新航死亡亂流　一堆人遭拋飛

新航空姐撞到滿臉血　乘客1死、7重傷

即／俄羅斯：要在烏克蘭附近開始戰術核武演習

警員戀上15歲少女2度闖家愛愛　爸推門撞破

新航24年前桃機空難83死　今遇亂流再傳死傷

即／新航客機遇亂流　死亡人數上升至2人

少女海島度假「遭多人性侵」惡狼拍下過程

男看到粉紅特斯拉已興奮　「做愛」3小時

台男女在日本被逮　走私液態大麻闖關

美股漲破高點！市場關注輝達財報　與微軟創收盤新高

新航客機遇亂流2死　3分鐘急墜6000英呎

40歲女牙痛就醫　「口中清出150隻蛆蟲」

18歲男遭「膝蓋斷魂」溺斃泳池　2救生員目睹卻呆立岸邊

即／新航遇嚴重氣流迫降曼谷　至少1死30傷

更多熱門

相關新聞

烏克蘭摧毀黑海艦隊「最後1艘」飛彈艦

烏克蘭摧毀黑海艦隊「最後1艘」飛彈艦

烏克蘭軍方於21日宣布，烏軍19日成功摧毀了俄羅斯黑海艦隊位於克里米亞半島上的最後一艘能發射巡弋飛彈的軍艦。雖然俄羅斯方面尚未證實這一消息，但烏克蘭總參謀部表示，這次攻擊是透過遠程攻擊完成的。

即／俄羅斯：要在烏克蘭附近開始戰術核武演習

即／俄羅斯：要在烏克蘭附近開始戰術核武演習

澤倫斯基轟西方「拖太久才決定軍援」

澤倫斯基轟西方「拖太久才決定軍援」

尊重各國主權　和平是長久之計

尊重各國主權　和平是長久之計

新任調查局長陳白立　8年首位內升局長

新任調查局長陳白立　8年首位內升局長

關鍵字：

俄羅斯核武演習西方威脅國家安全戰術性核武

讀者迴響

熱門新聞

國道驚見學生排隊淋雨走路

中捷砍人新畫面曝光　黑衣大叔擋下兇嫌揮刀

夏筠婷認加入過SWAG「還原真相」

快訊／中捷英雄「長髮哥」凌晨159字心裡話曝光

女警傳「單純愛打砲」兼職半套店　女經理說話了

中捷隨機砍人　廢死聯盟「貼3文」遭灌爆

黃暐瀚：立院外越來越有10年前的感覺！　雞排妹現身美翻網

外送餐點少一杯奶茶！外送員見原因傻眼

歐漢聲大方認愛！

中捷砍人「10大英雄」曝！全場嗨：別惹台中人

17歲高中生搭中捷被砍！　父嘆：肋骨跟筋都斷了

傳「半套女警」淚灑喊冤　還原臨檢現場

快訊／國道變大型停車場　事故塞爆回堵6公里

中捷砍人男疑被朋友切割　IG追蹤人數下滑

夏筠婷再遭爆曾是SWAG直播主

更多

最夯影音

更多

中捷20歲嫌躺染血車廂 被警上銬爆吼：我會走

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！　民眾遞毛巾幫止血：救了大家

長髮哥對戰3刀男癱坐路旁！女乘客急遞毛巾止血　感動喊：救了大家

立院通過藐視國會罪 官員虛偽陳述將有刑責

中捷車廂男持刀攻擊 乘客擒抱制止...傷2人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面