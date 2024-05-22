俄突宣布在烏克蘭周邊舉行「戰術性核武」演習　回應西方挑釁

▲普丁下令在靠近烏克蘭周邊的南部軍區舉行核武訓練。（圖／路透



記者王佩翊／編譯

俄羅斯國防部於21日無預警地宣布，俄軍已經根據總統普丁的命令，在烏克蘭鄰近地區進行第一階段的「戰術性核武」（tactical nuclear weapon）演習，並強調這是對於西方「好戰威脅」的回應。

根據《路透社》報導，莫斯科當局在對烏克蘭發動攻擊的2年多裡，就曾多次提及核武庫。俄羅斯國防部21日在聲明中明確指出，此次核試的目的是「保護俄羅斯國家領土的完整和主權，以對抗西方某些官員的挑釁和威脅」。

此前英國前首相卡麥隆在訪問基輔期間曾表示，烏克蘭有可能使用英國的武器對抗俄羅斯。法國總統馬克宏也曾提出，派遣西方軍隊前往烏克蘭參戰的可能性。俄羅斯聲稱這些言論已對該國造成安全威脅，對英法兩國提出指控，認為他們挑釁俄羅斯。

演習的地點位在俄國南部軍區，該區域涵蓋了莫斯科宣稱已經併入的部分烏克蘭地區，白俄羅斯也將參與。核武專家則認為，這次的演習是普丁對於西方國家的警告，旨在阻止西方進一步介入烏克蘭戰爭。雖然西方國家未派遣軍隊參戰，但提供了武器和情報支持給基輔。

俄羅斯國防部表示，演習的第一階段涉及伊斯坎德爾飛彈和匕首飛彈，目的是確保單位和裝備為「戰術核武器」的作戰做好準備，以確保俄羅斯國家的領土完整和主權。

值得注意的是，「戰術性核武」和能夠摧毀整個城市的「戰略性核武」有所不同。戰術性核武的目標是在戰場上使用，爆炸威力相對較小，但仍具有巨大破壞力，通常用於對敵方基地、機場、港口或大型部隊車輛集結處進行精準攻擊，能對西方國家帶來震撼效果，但是不一定引發全面性的核戰。